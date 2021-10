Al son de los anuncios y acciones políticas continúa moviéndose el precio del dólar en el mercado peruano. No en vano, tras la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y la posterior juramentación en dicho cargo de Mirtha Vásquez y del nuevo Gabinete Ministerial, el tipo de cambio empezó a bajar ligeramente en las casas digitales.

“Aunque el mercado cambiario ya estaba cerrado a la hora que se dio la noticia del alejamiento del premier, las operaciones continuaron en las casas digitales con una mayor inclinación hacia la venta de esta moneda por parte de los clientes”, señala Ronald Peña, gerente general de Cambi.pe.

Por ello, para hoy la proyección es que el divisa estadounidense siga cayendo y que cierre por debajo de los S/ 4.13, puesto que habrá más gente intentando vender sus dólares sobre todo durante la mañana, estima. “En Cambie.pe ayer terminamos con una compra de S/ 4.115 y una venta de S/ 4.138. No hubo una gran volatilidad, pero el spread continuo siendo amplio”, indica.

Omar Azañedo, fundador y CEO de Noncash, coincide en que definitivamente el precio del dólar retrocederá, pero no espera que se dé un descenso significativo porque la nueva premier sigue siendo de izquierda. “El billete verde podría descender en estos días hasta en S/ 4.10 en el mejor de los casos, como estuvo en semanas pasadas, pero esto no significa una reducción real y sigue siendo un dólar alto. No es sinónimo de entusiasmo”, asevera.

Como se recuerda, desde el nombramiento del Gabinete Bellido se triplicó el número de transacciones en las casas de cambio digital al mover más de US$ 78 millones, entre el 29 de julio y el 2 de agosto.

Señales claras y concretas

Omar Azañedo sostiene que los mercados y los agentes económicos locales están a la expectativa de señalas claras y concretas por parte del Gobierno, ya que el país requiere un ‘shock de confianza’ más que una buena noticia, porque lo que ha venido ocurriendo es que con una mano hacen algo bueno y con la otra lo borran.

Recuerda que la semana pasada hubo mucho ruido, fue muy inestable y con pocos anuncios, con un tipo de cambio que casi todos los días rompió récord histórico, tras el anuncio de la renegociación del gas de Camisea, pese a la intervención del Banco Central de Reservas (BCR).

Esta semana, dice Azañedo, se siguió por el mismo camino, y se volvió a romper ayer otro récord histórico ante la demanda de divisas por parte de los inversionistas (S/ 4.138, cambio interbancario), pese a que incluso el sábado último se anunció que Julio Velarde continuaría al frente del BCR y que se nombró a los tres directores que lo acompañarán.

“Solo si se dan medidas y acciones concretas vamos a tener un dólar menos fuerte, porque estas noticias si bien ayudan solo generan impactos temporales. El ciudadano de a pie seguirá comprando dólares porque suele ser un refugio de valor, al igual que para los agentes económicos”, acota.