El dólar no ha dejado de tener una alta demanda, luego que la divisa estadounidense superara el umbral de los S/ 4 el último viernes, tras el mensaje del presidente Pedro Castillo. El número de operaciones se triplicó en las 72 casas de cambio digital del país entre el 29 de julio y el 2 de agosto, al mover más de US$ 78 millones frente a los US$ 26 millones del mismo período del año pasado, revela Anthony Polin, CEO de Inka Money.

“En los últimos días hemos visto un público en pánico, tanto personas como empresas. No solo el precio del dólar toco su pico histórico de S/ 4.07, sino que el número de transacciones se triplicó. Ni siquiera la designación de Pedro Francke en el MEF ni de Julio Velarde en el BCRP han podido calmar las aguas”, apunta Polin.

Solo la plataforma Noncash, por ejemplo, pasó de mover US$ 7 millones al mes, el primer trimestre del año, a cambiar más de US$ 11 millones en promedio el segundo trimestre. En julio incrementó su volumen a más de US$ 16 millones.

En el 2020, el volumen operativo en 72 casas de cambio fue alrededor de US$ 1.800 millones. Se espera que este año se muevan US$ 2.600 millones, un crecimiento de más del 60%.

Montos tranzados

El ticket promedio de cambio también se ha elevado por el temor a que el dólar siga aumentando su precio. En el caso de personas naturales pasó de US$ 880 a US$ 1,280, mientras que en empresas aumentó de US$ 5,400 a US$ 7,550.

“Las empresas fueron las primeras en adquirir los billetes verdes para protegerse ante el escenario adverso. Las pymes y las personas naturales han sido las últimas en sumarse a la ola compradora. Las personas probablemente han usado sus retiros de CTS o AFP para adquirir dólares”, comenta el ejecutivo.

El CEO de Noncash, Omar Azañedo, considera difícil que el tipo de cambio retroceda a niveles de S/ 3.8 o S/ 3.7, debido a que el gobierno no ha dado aún ninguna señal que calme a los mercados. “Si los mensajes continúan siendo como los del 28 o 29 de julio, que muchos los interpretan como radicales, definitivamente el tipo de cambio podría pasar los S/ 5”, advierte. En un escenario con políticas de gobierno muy radicales, incluso podría superar los S/ 6, según JP Morgan.

El ejecutivo explica que el aumento del tipo de cambio afecta negativamente la solidez de la economía peruana y genera desconfianza, lo que a su vez posterga las decisiones de compra y de invertir en el país en un contexto de incertidumbre económica por la pandemia.

Tendencia digital

El canal digital ganó relevancia en la comercialización de divisas durante la cuarentena, pero ha aumentado aún más su participación debido al contexto político. Hoy, cinco de cada diez operaciones de tipo de cambio se realizan a través de Internet.

Polin detalla que los usuarios valoran la comodidad y seguridad de las casas de cambio digitales y los canales virtuales de los bancos. “La tendencia es que los cambios a través de canales virtuales aumenten en participación”.

Aproximadamente el 80% de operaciones de cambio en el canal digital proviene de Lima y el 91% del volumen operado se concentra en la capital. “Una dificultad para atender a clientes en provincias era las comisiones interplaza. Sin embargo, a medida que los bancos han reducido o eliminado estas comisiones, la oferta a regiones ha aumentado. Todavía hay un enorme trabajo por digitalizar las transacciones en provincia, pero también un enorme potencial de crecimiento”, afirma Polin.

Agrega que el 70% de personas que usa plataformas de cambio online son hombres. El rango de edad va de 25 a 35 años.