Aún con el avance de la vacunación contra el COVID-19, la reticencia de un sector de la población a salir a las calles todavía continúa. Esto, sumado a ola de inseguridad, hace que las casas de cambio digitales sigan ganando espacio y sumando nuevos jugadores.

Ronald Peña, gerente general de Cambi.pe., estima que a la fecha existen alrededor de 40 marcas activas en el país, de las cuales solo 10 concentran alrededor del 50% del mercado de compra y venta de divisas en línea, cuyas operaciones superarán este 2021 los US$ 2,400 millones.

Recuerda que la banca tradicional y empresas reconocidas también han entrado a competir, tal es el caso del BCP con Cocos y Lucas, el Banco de Comercio con Cambix y Sura, entre otras.

Y para el próximo año se avecina un ‘boom’, ya que el número de ‘players’ se triplicaría, asegura “Este tipo de fintech han crecido de forma exponencial y se ha ampliado la base de usuarios. Esta prácticamente se ha triplicado y los tickets también se esperan aumenten en 10% este año, superando los US$ 1,100 en el caso del peruano de a pie”, agrega.

Tal competencia, hará más complicada la tarea de lograr clientes fieles, sobre todo de las personas naturales, considerando que estas se inscriben, en promedio, en cinco plataformas de casas de cambio a la vez, a fin de comparar y obtener el mejor tipo de cambio. Mientras que, el segmento corporativo sí suele trabajar con una o dos marcas, asegura.

Ante ello, comenta que muchas de estas empresas están apelando a diversas estrategias para fidelizar e incentivar las transacciones, tales como cupones o bonos en la siguiente operación, de un punto hasta tres puntos, por cambiar montos importantes y por la compra de productos de marcas terceras, entre otros beneficios.

Mejor tipo de cambio

Pero ¿por qué unas casas de cambio brindan mejores cambios respecto a otras? Peña explica que esto depende la volatilidad y del nivel de stock que manejen en un determinado momento la empresa, lo cual también está relacionado al capital y la inversión de la misma, y eso también hace que se mueva el spread (diferencia entre la compra y la venta). “Por ejemplo, si una casa de cambio tiene un stock mayoritario en dólares lo más probable es que traten de poner un tipo de cambio mejor que la competencia”, precisa.

Afirma que en Cambie.pe, cuando el mercado está calmado, el spread puede llegar a cinco puntos, pero cuando se dan mensajes políticos que alteran el mercado se generado volatilidad y sube a 10 puntos o 15 puntos. En otras casas de cambio llega a 20 puntos de diferencia y en los bancos de 40 hasta 100 puntos, tomando en cuenta los tres últimos dígitos. El spread suele aumentar por un tema de protección.

Planes de Cambi

Respecto a los planes de Cambi.pe, el ejecutivo comenta que están trabajando en repotenciar la plataforma para captar más clientes y en fortalecer el segmento pyme y de microempresas (especialmente importadoras y exportadoras), puesto que actualmente este solo concentra el 10% de las operaciones; mientras que el 90% responde a personas naturales.

El ejecutivo indica que, en los inicios de la empresa -hace casi dos años- el ticket promedio de cambio fluctuaba los US$ 600 y ahora llega hasta los US$ 1,200. En tanto, en el caso de las personas jurídicas asciende los US$ 2,800.

La plataforma ha llegado a cambiar más de un millón de dólares mensuales desde el inicio de sus operaciones y la meta a partir de diciembre es llegar a los dos millones de dólares (considerando solo la venta) , en vista de que han triplicado el número de clientes.

Sostuvo, finalmente, que ante las recientes declaraciones sobre ‘nacionalizar Camisea’ las operaciones de venta se multiplicaron por tres el martes último, vendiendo un total de US$ 150,000 en comparación a los US$ 50,000 de un día convencional.