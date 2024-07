¿Qué seguridad da Corpac de que un incidente como ese no se vuelva a repetir? ¿Están listos para el nuevo flujo que traerá el renovado AIJCH? En diálogo con Gestión, José Luis Barrios, presidente del directorio de la empresa pública, responde.

Dice que han tomado medidas para que lo vivido el 2 de junio no vuelva a pasar. Además, confían en su capacidad para sostener el nuevo aeropuerto de Lima.

-Usted tomó las riendas de Corpac en mayo, un mes antes del incidente de las luces, ¿cómo encontró la empresa?

La gente piensa que Corpac es una mala empresa pública y no es así. Ya tengo dos meses aquí, pero los gerentes poco más de un mes. No hay empresa que pueda trabajar sin gerencias fijas. De las 15 que tenemos, 11 gerencias estaban encargadas. Rotar a cada rato las gerencias o presidencias afecta la gestión porque los nuevos ven diferente las cosas y se comienza de cero.

Aun así, Corpac deja utilidades a fin de año para el Estado. Damos un buen servicio, yo creo que es así, pero también tenemos muchas falencias, podemos mejorar.

-¿Qué han hecho ya para ello?

Los gerentes han hecho un diagnóstico de cada área. Ya hemos identificado algunos problemas en aeronavegación, aeropuertos y demás. No está al 100%, pero ya tenemos un avance de las estrategias a seguir. Tenemos un programa para mejorar pistas, reponer y adquirir nuevos equipos. Todo eso estará en un plan estratégico que dirá cuándo se ejecutará cada tarea.

-¿Ese plan cuándo estaría listo?

No puedo dar una fecha exacta, pero calculo que en cuatro o seis meses ya podríamos tenerlo todo listo . A nivel administrativo, aún no terminamos de nombrar las 15 gerencias. Nos faltan tres: gerencia central de administración y finanzas; tecnología aeronáutica; y planeamiento y desarrollo.

-¿Cómo avanza el proceso para nombrar esos cargos?

Están en convocatoria por Fonafe. Entiendo que el headhunter está evaluando postores. Fonafe filtrará esa lista y nos pasará una terna. El directorio se reunirá, los entrevistará y escogerá a uno. A los dos días ya podrán estar trabajando. A nivel de jefaturas también tenemos encargaturas.

-¿Cuántas?

Deben ser unas 20.

-¿Cuál es la situación allí?

Es más complejo. Primero debemos hacer una convocatoria interna que toma 68 días, queremos reducir esos plazos. Si no hay resultado, se hace un llamado externo, pero los sueldos que perciben hoy no son competitivos para traer alguien de afuera. Estamos viendo la forma de mejorar la escala salarial. La próxima semana nos reuniremos con Fonafe para ver eso.

Plan de contingencia

-Sobre lo ocurrido el 2 de junio, ¿ya hay un plan de contingencia? Los gremios aeroportuarios veían que, sin ese respaldo, no hay garantías de que no vuelva a ocurrir.

Tenemos dos: a nivel técnico y operacional. Luego de lo ocurrido, nos reunimos con los gremios y las empresas principales. Ellos son nuestros clientes, hemos instalado un grupo de trabajo con los jefes de seguridad operacional de todas estas organizaciones. Nos reunimos cada 15 días para ver temas específicos de seguridad, entre ello las luces y la nueva pista.

Adicionalmente, nos hemos cubierto con luces de emergencia. Tenemos dos juegos en Lima para que, suponiendo los planes A y B fallen, tenemos un C listo.

La sala de control radar, donde está el mayor déficit de controladores aéreos. Foto: Corpac.

-Si se diera una situación similar, ya que mantienen la posición de que el cortocircuito fue fortuito, ¿responderían mejor?

Definitivamente sí, 100% seguros.

La torre de control

-¿Cómo avanzan los preparativos para el nuevo terminal? LAP anunció que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ya aprobó los vidrios de la torre de control.

Toca construirlos. Esos vidrios no están disponibles en el mercado. Van a ir instalándolos de a pocos. Es una torre de ocho pisos, se hace con grúa, con vientos y situaciones complicadas. Debe culminar en septiembre.

-Instalados los vidrios, ¿los controladores aéreos irán nuevamente a hacer pruebas?

Ya no. Nos allanamos a lo que ha dicho OACI.

-Con eso resuelto, ¿faltaría algo para que operen la nueva torre?

Regularizar el tema de las instalaciones eléctricas y el entrenamiento de los controladores.

-¿Hay falencias en el sistema eléctrico?

Lo que ocurre es que, al expandir el aeropuerto, el consumo crece. Un componente importante es la torre. Allí tenemos muchos equipos de radio y meteorológicos, el aire acondicionado, grupos electrógenos y el ascensor para subir los ocho pisos. Tienen que cumplir con estándares como la climatización.

-De haber discrepancias, ¿se llegaría a lo que pasó con los vidrios?

Se solucionaría acá. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dirá que va y que no. Son temas menores a las lunas.

-¿Corpac puede decir que estará en condiciones de atender sus compromisos en torno al nuevo terminal de AIJCH?

Estamos 95% seguros de que no deberíamos tener ningún inconveniente.

Vuelos

-A los gremios aeroportuarios les preocupa que la apertura del nuevo terminal sea en temporada alta, diciembre. Advierten que eso podría retrasar la curva de aprendizaje, ¿qué opina Corpac?

El flujo de vuelos irá incrementado con el paso del tiempo. Cada compañía hace un plan anual o semestral para saber cuántos vuelos realizarán en dicho periodo. Nosotros sí estaremos en condiciones de recibir aeronaves y autorizar despegues.

-¿Cuántas aeronaves entran por hora en la pista actual?

En hora punta (10 am y 1 am) 37 vuelos: 18 salidas y 19 llegadas. Con dos pistas, no significa que desde el 18 de diciembre entrarán 50 aviones más. Lo ideal es que lleguemos a que en una hora ingresen 90 aeronaves con las dos pistas.

-¿Cómo autorizará vuelos Corpac?

Progresivo. Una pista será para aterrizaje y otra para despegue. Idealmente serán paralelos. Eso toma tiempo, dependerá de la demanda. Además, LAP tiene programado el cierre de la primera pista por renovación en septiembre del 2025. O sea, no es urgente usar dos pistas.

-Considera que eso dan a entender, se cortaría la curva de aprendizaje.

Ese es el criterio. La opinión pública debe saberlo.

Controladores aéreos

-¿Cómo avanza la capacitación de los controladores aéreos?

El 80% de ellos ya se capacitó en España, donde operan con dos pistas. El 25 de julio iniciamos los trabajos en simulador. Para la torre de control se necesitan 65 controladores.

-Se dice que hay un déficit fuerte de controladores.

Existe, pero no es en torres de control. El déficit principal es en la sala de control radar, que supervisa el tránsito aéreo a nivel nacional. Es el personal más experimentado, para llegar a esa posición hay que pasar por torres primero y un nivel de entrenamiento tal que justifique su promoción. Nos deben faltar unos 15 o 20 para cubrir todos los turnos.

-En otros países hay controladores civiles o militares. ¿Eso no es una posibilidad aquí?

La DGAC firmó un convenio con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) hace un mes para calificar controladores, pero serán para las torres, no para el centro de control.

-¿Hay controladores por promover?

Anualmente el centro de instrucción promueve 50 controladores, pero la pandemia generó una brecha. Estamos por promover 19 controladores radar y a finales del 2024 28 que irán a aeródromos. Irán a regiones y se irán moviendo hasta terminar en Lima. Es progresivo.

Temas relacionados a Corpac

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.