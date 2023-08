Wilson Soto será el nuevo presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) en el Congreso de la República de Perú, la cual, actualmente, tiene en sus manos un número de proyectos que podrían traer consigo un número de beneficios para las personas naturales, así como sobrecostos para las empresas.

Uno de estos proyectos es aquel que plantea que las personas que denuncien a una empresa infractora se queden con el 20% de la multa finalmente impuesta.

Este proyecto busca incentivar la interposición de denuncias ya que, según lo que indica el texto, los usuarios sienten que no reciben beneficio alguno por denunciar a una empresa infractora y que, es más, representa un costo para ellos.

El monto que podrían obtener los denunciantes no es menor. De acuerdo con información del Indecopi, en el 2021, la primera Comisión de Protección al Consumidor de la entidad (la cual revisa causas vinculadas a los servicios bancarios y financieros, mercado de valores, sistema de seguros y pensiones) emitió multas por un monto total de 3,852.42 UIT (S/ 19.1 millones).

De los 3,615 expedientes resueltos por esta Comisión de Protección al Consumidor en el 2021, 2,373 habían iniciado como consecuencia de una denuncia ante Indecopi. Es decir, más del 60% de casos resueltos tuvieron correlación con una denuncia por parte de un consumidor.

Plataformas de intermediación

Otro proyecto que tendría un impacto importante en el mercado es el 05467/2022-CR, el cual busca responsabilizar a las plataformas de intermediación de servicios de hospedaje por servicios no idóneos que puedan prestar quienes ofrecen inmuebles a través de ellos.

El autor del proyecto, el congresista Guido Bellido señala que “actualmente en el mercado peruano existen varias empresas administradoras de intermediación del servicio hospedaje como Home to go, Vrbo, la más conocida es Airbnb, estas hasta el momento no han sido reguladas. Cuando es necesario, con el afán de prevenir situaciones como paso en Chile en 2019″, año en el que turistas murieron intoxicados por monóxido de carbono en un departamento arrendado que no tenía su certificado de gas al día.

En ese sentido, el proyecto plantea crear un registro nacional de prestadores del servicio de hospedaje. En ese sentido, las empresas de intermediación estarán obligadas a entregar un listado actualizado de los anfitriones registrados, “con el propósito de salvaguardar los derechos de los consumidores, así como fomentar la mejora y calidad del servicio”.

Protección en la nube

Codeco tiene en sus manos el proyecto de ley 04627/2022-CR, el cual busca regular los derechos de propiedad intelectual de las personas con relación a la “nube”, es decir, el almacenamiento e intercambio de datos y obras mediante almacenamientos virtuales en internet.

El proyecto plantea que los propietarios de los derechos de autor de una obra puedan prohibir la “reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, incluido los almacenado en la nube (internet) que se encuentran registrados para su publicación y/o comercialización”.

El proyecto propone que las personas pueden ser almacenadas en la nube sin necesidad de pagarle al dueño del derecho de autor si estas son utilizadas de manera privada y sin finalidad lucrativa.

Otros proyectos que se discuten en la Codeco incluyen aquel que busca que los restaurantes deban contar con una versión en braille de sus menús y aquel que busca reformar las asociaciones de gestión colectiva de derechos de autor.

