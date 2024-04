La Comunidad ESG de Gestión cerró su primer año como una iniciativa creada para resaltar la sostenibilidad en las empresas, pero ¿cómo vienen evolucionando las acciones ambientales, sociales y de gobernanza en el Perú? Tres especialistas conversaron con el diario para explicar los avances en esta materia.

Según Cecilia Rizo Patrón, directora ejecutiva de Avanza Sostenible, en los últimos años ha habido una revolución con respecto a estándares de sostenibilidad. Recientemente, en junio del año pasado, se emitieron nuevas normas internacionales de información financiera relacionadas con la sostenibilidad, lo cual se suma a la visión anterior que se tenía en ESG.

“C uando hablamos de una gestión sostenible se debería tener en cuenta no solo la gestión de impacto sociales y ambientales y económicos de la empresa hacia el exterior o a sus grupos de interés, sino también evaluar cómo los aspectos de sostenibilidad representan riesgos y oportunidades financieras para la empresa ”, comentó.

Rizo Patrón sostiene que con esta modernización de los criterios ESG, el área de finanzas de las empresas se convierte en un actor clave que permitirá guiar para identificar las acciones y proyectos en los que se debe invertir en sostenibilidad.

“ Una empresa sostenible, que involucra aspectos ASG, va a involucrar que tanto las gerencias de finanzas como las de sostenibilidad trabajen de la mano para encontrar proyectos que generen valor, tanto a los grupos de interés de la empresa y también vayan direccionados a gestionar un riesgo o una oportunidad financiera”, señaló.

Pese a que se observen avances en gestión sostenible, Ipsos indica que se identifican varios retos dentro de las organizaciones. Como adelantó Gestión, aunque un 84% de líderes de sostenibilidad afirma que su empresa cuenta con una estrategia formal de sostenibilidad, solo un 44% de los CEO creen que sus compañías tienen políticas formales de sostenibilidad.

LEA TAMBIÉN: ESG o cómo no desaparecer

Patricia Rojas, líder de Asuntos Públicos de Ipsos Perú, señala que esta es una disonancia que podría estar relacionada a que los CEO no le están dando la debida importancia a la sostenibilidad o no consideran que es una prioridad dentro de las organizaciones.

Rojas indica que también se identificó que las empresas no se enfocan en todos los pilares de sostenibilidad. El 78% de las acciones en sostenibilidad de las empresas se enfocan en el pilar medioambiental, en segundo lugar está el pilar social (71%), y por último se tiene al de gobernanza (32%).

“Ahí también tenemos retos porque en la política de sostenibilidad del ESG todos los pilares deberían tener la misma importancia en las organizaciones. Quizás no han mencionado tanto Gobernanza porque ya lo tienen o porque lo consideran un factor básico , como debería ser, porque en un país donde tenemos a la corrupción como principal problema para la población, el hecho de no prestarle atención al Gobernanza es un riesgo altísimo para las empresa”, refirió.

A pesar del complejo contexto económico que enfrentó el país en el 2023, Rojas afirma que las empresas no han dejado de apostar en estrategias en sostenibilidad pues el hecho de atravesar periodos de crisis genera una mayor necesidad de seguir invirtiendo y seguir trabajando en el ESG dentro de las empresas.

“Esto no debe parar a pesar de las crisis, al contrario, es un momento en que las empresas deben seguir invirtiendo en esto de manera sostenible y con indicadores que les permita monitorear si están teniendo los impactos que esperan, porque muchas veces los indicadores o los checks en un reporte de sostenibilidad, si no se respiran en la organización y si no es parte de todas las áreas de una organización, no es ESG”, sostiene.

LEA TAMBIÉN: Riesgos y desafíos locales en el camino hacia un desarrollo sostenible

Melissa García, gerente de Marketing Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pacífico Seguros, afirma que si estas acciones solo están gestionadas por un área de sostenibilidad entonces no son sostenibles, pues tienen que estar integradas en la estrategia de negocio.

“Tendrían que estar integrados a la estrategia de negocio para que la empresa en la que estén pueda llegar a tener una perspectiva de continuidad larga, es básicamente inteligente desde la estrategia de negocio hacer el bien para hacer que te vaya bien como empresa”, agregó.

García señala que, por ejemplo, en Pacífico Seguros, han enfocado sus acciones de sostenibilidad principalmente en la inclusión financiera en seguros y en la educación financiera, relacionada a la prevención y educación en seguros.

“Inclusión a través de productos simples, optativos, de bajo costo, colocados a través de los canales adecuados, con mucha innovación de por medio para responder a las necesidades de cada vez más peruanos. Y educación, porque sin educación no puede haber inclusión, necesitamos preparar a cada vez más personas a ser resilientes ante los riesgos de la naturaleza, aprender a usar los seguros para que sean un aliado en este desarrollo y además a las empresas para que puedan reducir su exposición al riesgo y continuar creciendo”, precisó.

Cabe mencionar que, de acuerdo con Ipsos, a futuro los líderes de sostenibilidad consideran que deberán priorizar las acciones sociales, principalmente teniendo en cuenta la coyuntura del país y la constante crisis que afecta a la población.