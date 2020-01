Tras la firma de la “fase uno” del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, en donde se resalta el compromiso de China a aumentar sus compras a Estados Unidos en US$ 200,000 millones a las del 2017, las cuales se separan principalmente en productos agrícolas y del mar (US$ 32,000 millones) y bienes manufacturados (alrededor de US$ 78,000 millones), entre los que se encuentran aeronaves, maquinaria y acero.

Asimismo, los acuerdos en torno a la propiedad intelectual han sido preponderantes en esta primera fase.

Con respecto a esta coyuntura internacional, y siendo Perú una economía dependiente de la economía mundial, ¿Cómo nos afecta esta primera fase del acuerdo comercial?

Mario Guerrero, Sub Gerente de Economía Monetaria de Scotiabank, indica que toda distensión en ese conflicto es favorable tanto para economía mundial como para la peruana.

“Mejores términos con respecto a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, favorecen las expectativas en el crecimiento, pues variables fundamentales como los precios de los metales e inversión privada se verían favorecidos”, indicó Guerrero.

En relación a lo anterior, el economista Alberto Morisaki indica que a pesar de que este sea una fase inicial del acuerdo comercial, economías como la peruana se ven favorecidas, pues Estados Unidos y China son sus principales socios comerciales.

“El que hayan llegado a un acuerdo significa que las perspectivas para ambos países es mejor. Si se espera que China crezca más, eso significa también que se espera mayor demanda por minerales, lo cual tendría repercusión en los precios de los commodities y con esto mejorar nuestra balanza comercial” , indicó Morisaki.

En específico, la balanza comercial, la cual había perdido dinamismo con respecto a su volumen de exportaciones en los últimos años según Guerrero, también se vería favorecida en este aspecto con la reducción en las tensiones.

Otro punto a tomar en cuenta luego de haberse concretado esta primera fase del acuerdo, es el tipo de cambio. Según Morisaki, un entorno internacional estable se refleja en un menor tipo de cambio, debido al ingreso de mayores divisas. En caso contrario, esto afecta a países como Perú a través de su deuda en dólares, precios de importaciones y, posteriormente, precios a los consumidores locales (si el efecto es a largo plazo).

“Un tipo de cambio elevado nos afecta porque somos un país que mantiene un nivel de dolarización de deuda en, por ejemplo, créditos hipotecarios o vehiculares alrededor del 20% o 30%. Además, esto afecta también al aumentar los precios de las importaciones y posteriormente a los del mercado local”, afirmó Morisacki.

No obstante, a pesar de que este es un paso importante, según Guerrero, hay que tener en cuenta que esta es solo la primera fase del acuerdo

“Si bien este es un paso un importante para un alivio en las tensiones y una mejora de las expectativas, la siguiente fase será larga y difícil”, indicó Guerrero.

Sobre el acuerdo comercial

Con respecto al “ganador” de este primera fase, Mario Guerrero indica que es Estados Unidos el más favorecido luego de este acuerdo, pero que el “foco” de atención está en si China podrá cumplir con sus compromisos de compra.

“Es el grado de cumplimiento de China el que mantiene el foco en torno a este primer acuerdo”, afirmó

Alberto Morisaki indica, con respecto al tema, que los dos países se vieron beneficiados en parte. En el caso de China, este firmó el acuerdo en un contexto próximo a nuevas elecciones en Estados Unidos, en donde posiblemente Trump no sea reelecto.

En el caso de Estados Unidos, este se vio beneficiado por las condiciones que se especifican en el acuerdo y, en el caso de Trump, por lo que significa como mensaje para los estadounidenses, siendo este un acuerdo “positivo”, en miras de su nueva elección .