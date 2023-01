Así, varios planean cambiar parte de sus cultivos por otros que les ofrecerían mayor rentabilidad.

La caída de los precios de estos frutos en el mercado internacional y nacional, además del alza de los costos de producción, han llevado a estos agroexportadores a “repensar” el negocio. De acuerdo con un estudio realizado por el gremio, los productores están planeando reducir sus extensiones de cultivo, principalmente de mandarinas y naranjas, en 8% en promedio.

Algunos optarían por reemplazar estos cultivos por palta, mango o arándanos y otros simplemente dejarían de sembrar en dichas extensiones. Cambiar de cultivos implicaría destinar estas tierras a las nuevas especies frutales por periodos de 25 años o 30 años, según Procitrus.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, hasta el 2020, en el Perú había alrededor de 75,000 hectáreas de cítricos en actividad, que según Procitrus habían venido creciendo de manera sostenida cada año.

Sin embargo, dicho crecimiento se detuvo en el 2022 debido a que acontecimientos internacionales (como la invasión rusa a Ucrania) ocasionaron el alza de los fletes marítimos y déficits de abastecimiento de fertilizantes y otros insumos, lo cual incrementó los costos de producción y envío de las frutas. A ello se suma un mercado cada vez más competitivo, en el que los cítricos sudafricanos han ganado terreno a expensas de los sudamericanos.

Como se recuerda, en junio de 2022, el jefe de la Subdivisión de Logística Comercial, División de Tecnología y Logística de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Jan Hoffman, sostuvo que los fletes marítimos subirían en los siguientes meses debido al contexto internacional.

Los fletes navieros

En efecto, Peschiera indica que enviar un contenedor con cítricos a Europa solía costar entre US$ 4500 y US$ 4800 antes de la pandemia y posteriormente este valor se fue incrementando. Desde mediados de 2022 se mantiene en alrededor de US$ 12 000. “El alza de los fletes de las navieras afecta a todos los agroexportadores, pero los exportadores de paltas o arándanos seguramente pueden asimilar estos mayores costos de una mejor manera, pero es diferente para nosotros”, explicó.

En ese sentido, espera que las navieras regularicen sus tarifas hasta los niveles prepandemia o cerca de ellos, pues mientras en otros lugares del mundo los fletes están bajando, aquí no lo hacen en la misma medida.

Al cierre del año, las exportaciones peruanas de cítricos sumaron 259 000 toneladas, lo que evidencia una caída mínima con respecto a los volúmenes de envíos del año anterior, que fueron de 266 000 tn. Sin embargo, se apreció una reducción más pronunciada de los precios, indicó el presidente de Procitrus, aunque no precisó dichos valores.

La producción de cítricos en el Perú se concentra en Lima, Ica y Junín. El principal cítrico de exportación es la mandarina. Los periodos de cosecha empiezan en febrero o marzo, para las variedades tempranas, satsuma y clementina; y en junio, para tardías, tangelo y W. Murcott.