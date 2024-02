El presidente del gremio de indumentaria textil de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Luis Antonio Aspillaga, advierte que al menos los primeros dos meses de este año estarán golpeados debido a que aún no se recupera totalmente la demanda de las exportaciones de este sector.

Aspillaga recuerda que el 70% de las exportaciones textiles peruanas van al mercado estadounidense, en el cual la demanda se ha visto impactada por las altas tasas de interés que han reducido la capacidad adquisitiva de estos consumidores y han llevado a un cambio en la tendencia de sus compradores.

“Vamos a tener un primer trimestre golpeado. Calculo que igual que el primer trimestre del 2023. No va a haber crecimiento de ninguna manera, va a ser un trimestre bajo”, explicó a Gestión.

A la menor demanda que estuvo registrando el mercado norteamericano se suma un problema de sobrestock, producción que recién se logró liquidar a fines del 2023. Si bien ahora están aumentando las solicitudes de nuevos productos de exportación, Aspillaga indica que esto recién representará una ligera recuperación para las ventas entre abril y junio.

“ Estamos viendo una mejora, reórdenes, solicitudes de nuevos productos, pero esto recién se va a reflejar en el segundo semestre. Tal vez (veamos avance) un poco a partir del segundo trimestre”, explicó.

De producirse una recuperación más clara en la segunda mitad del año, el representante de la CCL estima que sí se podría ver un crecimiento frente a las cifras del 2023.

Cabe mencionar que entre enero y noviembre del 2023, según datos de la Asociación de Exportadores (Adex), los despachos textiles del Perú al exterior cayeron 5.05% y los envíos de prendas de vestir se han reducido en 18.89%.

Solo las exportaciones textiles sumaron US$ 424.2 millones en los 11 meses evaluados del 2023, por debajo de los US$ 446.8 millones del 2022. En tanto, los despachos de prendas de vestir alcanzaron los US$ 1,040.4 millones, menor a los US$ 1,282.6 millones del año anterior.

Confeccionistas siguen en rojo

Hasta el año pasado la Asociación Peruana de Confeccionistas (APIC) estimaba que la producción había caído alrededor de 23%, tendencia negativa que se estaría manteniendo en estos meses.

Ahora el representante de la APIC, Moises Estela, señala que la producción del rubro de confecciones en enero 2024 ha caído 10% si se compara con enero del 2023.

“Comparando el último mes del año pasado con el primer mes de este año estamos arrancando mal. No estamos creciendo nada y esto está afectando principalmente a las micro y pequeñas empresas”, comentó.

Incluso, Estela estima que las exportaciones de las empresas confeccionistas han sido 50% más bajas entre diciembre y el inicio del 2024, por lo que aún no proyectan.

Riesgos en adelante

Aspillaga señala que, teniendo en cuenta que gran parte de este sector depende del mercado global, el mayor peligro son los factores externos. Los efectos de los conflictos en Ucrania y en el Medio Oriente generan una convulsión mundial que afecta a los mercados económicos.

Como recuerda, según la CCL, siete de cada diez prendas exportadas se envían a Estados Unidos y otro 15% a 20% se destinan a los mercados europeos.

A nivel local, advierte que siempre es un riesgo la situación política y las huelgas que podrían paralizar carreteras y debilitar el comercio exterior por el cierre de puertos o delimitando la actividad y el transporte.

Otra alerta para la industria, indica Estela, sigue siendo el fenómeno de El Niño, pues en el 2023 ya se vieron afectados por el clima impredecible e impide que tengan proyecciones claras para los próximos meses.