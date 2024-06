“En realidad nos parece que el objetivo es bueno. Hay construcciones que invaden espacios públicos, construcción en riesgo que hay que intervenirlas. Por ejemplo, las construcción que están en zonas de riesgo no mitigable, también deberían intervenirse. Aún así, se debe cuidar que los alcaldes no hagan un mal uso de esta norma, pero no debería suceder porque el texto está bastante claro. Además, los constructores formales construyen con licencia, que ha sido obtenida de acuerdo con el diseño que respeta estrictatemente el reglamenoto de edificaciones”

Jorge Zapata, presidente de Capeco