Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), las importaciones cayeron 23.7% en abril respecto al mismo mes del año pasado. Destaca la contracción en el componente de insumos industriales (-47%) y el de bienes de capital (-17.7%).

La importación de bienes de capital (activos físicos disponibles para ser utilizados en la producción corriente o futura de otros bienes y servicios) es un indicador directamente relacionado con el crecimiento de la inversión, al igual que el consumo interno de cemento y las expectativas empresariales.

Debilidad de la inversión

Esta cifras de importaciones reflejan una debilidad de la demanda interna, y en particular de la inversión privada, señala Isaac Foinquinos, economista senior de Macroconsult.

Foinquinos menciona que, a diferencia del resultado de la demanda interna (que contempla al consumo e inversión privada) en los primeros tres meses del año (caída de 1.4%), el segundo trimestre no ha sido afectado por la conflictividad social.

No obstante, señaló, la tendencia negativa para la inversión viene ya desde el tercer trimestre del 2022. Las firmas posiblemente aún estén limitadas a invertir como respuesta al impacto, aún incierto, de los fenómenos climatológicos.

“Las importaciones están ligadas a la demanda interna, y la de bienes de capital e insumos industriales a la inversión privada. Esperábamos una caída (de la importación de bienes de capital), pero ha sido más fuerte de lo que teníamos. Además, el consumo interno de cemento cayó en abril 16%. Hay un golpe a las expectativas de inversión de las firmas por el impacto esperado de El Niño en la demanda y diversos sectores”, indicó el economista de Macroconsult.

En ese sentido, la inversión privada para Macroconsult caería 6% en el segundo trimestre (con sesgo a la baja), acumulando así cuatro trimestres de caídas.

El economista Carlos Parodi, explicó que la fuerte caída de la importación en bienes de capital refleja la desconfianza que aún permanece en el sector privado empresarial.

El pesimismo que tienen sobre la economía a tres meses, señaló el economista, es “más un dato que una expectativa”, pues estaría indicando que se aplazando planes de inversión en el mes que responden al sondeo del BCR. Este escenario persiste, pese a la mejora de los últimos dos meses, según datos de la encuesta de expectativas del BCR.

“Ya no hay protestas sociales, y se hubiese esperado más bien una mejora en los indicadores del segundo trimestre. No obstante, en el actual contexto al parecer el sector privado aún no encuentra garantías en el frente político, lo que tiene influencia en la estabilidad social. Una menor inversión privada tiene efecto también en el consumo, pues es importante en la generación de empleo, entonces la demanda interna será débil y eso explica gran parte lo que viene para la economía”, anotó el también profesor de economía de la Universidad del Pacífico (UP).

Al respecto, recientemente Credicorp Capital señaló que el riesgo de un recrudecimiento de las protestas sigue latente, siendo así un potencial factor adverso para la economía.

Datos

La caída de las importaciones en el acumulado de enero y abril fue de 13% respecto al mismo periodo del año pasado. Insumo y bienes de capital cayeron 18.6% y 10.6%, respectivamente, según datos del BCR.

La importación de bienes de consumo cayó 3.8% en abril.

