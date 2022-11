-¿Cómo avanzan las modificaciones que se alistaban al Reglamento de la Denominación de Origen Pisco?

Nosotros impulsamos una modificación del Reglamento para incluir algunos puntos, por ejemplo, que los tanques de polietileno pasen a ser tanques de acero inoxidable; y otros cambios. Todo ello se recogió en una propuesta, que hemos presentado y que en estos momentos se encuentra en el Ministerio de la Producción (Produce). En el seno de la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco) ya se ha mencionado esta propuesta de modificación, pero está en Produce esperando a ser aprobado.

-Si Produce le da luz verde, ¿empezaría a aplicarse de inmediato?

Se aplicaría y tendría que salir bajo un Decreto Supremo. Mencionar que hay algunas medidas sobre las que nosotros hemos pedido que tengan un plazo de adecuación de 3 a 5 años. Pero esto, como mencionaba, está en revisión.

-¿Cuáles son las principales modificaciones al Reglamento?

Uno de los más importantes es lo que mencionaba sobre los tanques para el almacenamiento del pisco. La propuesta es que pase de plástico a acero inoxidable. Y otro punto está relacionado con variaciones del grado alcohólico (aumentarlo).

-¿Estos son los cambios que implican adecuaciones de hasta 5 años?

El tema de los tanques sí, porque es una inversión. Lo cierto es que tenemos que darle facilidades a los productores.

-¿Qué sanciones se tienen cuando se trata de la Denominación de Origen Pisco?

El Indecopi orienta acciones básicamente sobre dos tipos de actividades. Uno es contra aquellas personas que no teniendo autorización para usar la Denominación de Origen Pisco, la emplean. Ni bien tomamos conocimiento iniciamos acciones y, por su puesto, hay casos que son sancionados.

La otra actividad sobre la que se orientan las acciones son productores que sí tienen autorización para usar la Denominación de Origen Pisco, pero no cumplen con lo que dice la norma. En esos casos cuando se identifican, por su puesto hay sanciones. Esos son los dos tipos de acciones ilícitas que perseguimos. Sí han habido acciones de oficio.

-¿Este año han sancionado a alguien?

Sí, pero, sobre todo este año hemos orientado nuestras actividades a personas que no tienen autorización para usar la Denominación de Origen Pisco y, aún así, la utilizan. Lo que hemos identificado está relacionado a la venta nacional. Cuando está dirigido al mercado internacional también hay sanción, pero es más difícil sacar el producto fuera del país. Aduanas nos ayuda muchísimo con el control de todo lo que se exporta y que lleva pisco.

-¿Qué está haciendo Indecopi para incentivar la creación de un Consejo Regulador?

Todas las Denominaciones de Origen, no solo la de pisco si no las otras nueve que tenemos, deberían contar con un Consejo Regulador. Este consejo precisamente es la reunión de productores que debe de encargarse de la gestión y de la administración de la Denominación de Origen. En el caso del pisco existe un Consejo Regulador, pero lamentablemente en este momento no está funcionando. Tiene un problema de representatividad, no tiene a sus directivos elegidos. Entonces desde el Indecopi estamos acercándonos a los gremios para incentivarlos y motivarlos a que de una vez por todas tengan a un Consejo Regulador funcionando.

-¿Cuál es el problema en el Consejo Regulador?

En estos momentos no hay una junta directiva. Las denominaciones de origen en el mundo cuentan o deben contar con un Consejo Regulador porque ellos son los productores.

-Si no se concreta, ¿cuál es el impacto?

Nos estamos reuniendo con algunos gremios. Hemos tenido algunas reuniones, por ejemplo, con representantes del Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y también con otros gremios de productores. Hemos tenido reuniones con ellos para motivarlos a que conformen su Consejo Regulador. ¿Cuál es el problema de no tenerlo? Que no tenemos una buena gestión de la Denominación de Origen. Por ejemplo, el consejo debería ayudar al tema de la fiscalización. Indentificar qué productos son realmente pisco o no en el mercado. Esa debería ser una labor que el Consejo Regulador debería realizar, sin perjuicio de la actividad fiscalizadora y sancionadora de Indecopi.