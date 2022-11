Esta iniciativa se aprobó a finales de junio por el pleno del Congreso, sin embargo, en agosto fue observada por el Poder Ejecutivo. Ahora, nuevamente en el Congreso, se ha puesto en agenda para su insistencia, luego de la aprobación en las Comisiones de Producción y de Trabajo.

Uno de los cambios principales de la iniciativa planteada desde el Parlamento es la creación de nuevo régimen previsional enfocado específicamente en los trabajadores y dueños de las microempresas, que en el proyecto normativo se denominan microemprendimientos.

Se trata del Sistema de Pensiones Sociales, que será de carácter obligatorio para los trabajadores y conductores de los microemprendimientos que no superen los 40 años de edad, y optativo para quienes la superen.

La medida sería de carácter general, para todos los trabajadores, pues no distingue a quienes están en planilla ni a los independientes.

Este nuevo sistema tendría un aporte menor al que tienen actualmente los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que es de 10% de su remuneración bruta.

Los afiliados al Sistema de Pensiones Sociales aportarían como máximo el 4% de la remuneración mínima vital (RMV). Es decir, tomando en cuenta la actual RMV de S/ 1,025, el aporte mensual sería de hasta S/ 41.

Además, el Estado tendrá que aportar un monto que será equivalente al aporte del afiliado y solo se dará en el caso de afiliados que reciban una remuneración no mayor a 1.5 veces la RMV.

Cuentas individuales para los trabajadores

La iniciativa señala que quienes aporten a este nuevo sistema tendrán cuentas individuales, como sucede actualmente con las AFP. Además, menciona que tanto la ONP como las AFP deberán administrar este régimen, para que sea el afiliado el que elija donde aportar.

El exjefe de la ONP, Victorhugo Montoya, afirmó que precisamente el sistema público de pensiones tiene la limitación de implementación de esta medida, pues no tiene cuentas individuales y con la configuración actual, tampoco podría hacer inversiones para que estas generen rentabilidad, como sí lo hacen las AFP.

“Se está planteando que la ONP funcione como una AFP pública, pero no lo puede hacer si no tiene una habilitación para que esta función (de rentabilizar los fondos) la haga el Fondo Consolidado de Reserva Previsional (FCR), que es una entidad distinta dentro de la ONP”, precisó Montoya.

De acuerdo con Comexperú, en el Perú las mypes emplearon a 7.7 millones de trabajadores en el 2021, que representan el 43% de la población económicamente activa (PEA). El 87.1% no se encontraba afiliado a ningún sistema pensionario (ver gráfico).

Dos grandes problemas para el nuevo sistema de pensiones

Montoya sostuvo que esta iniciativa tiene dos grandes problemas. El primero es que desordenaría más el sistema previsional, cuando la discusión actualmente está en hacer una reforma integral.

Una segunda dificultad es que la norma genera gasto público sin cuantificarlo, por el aporte que tiene que hacer el Estado tanto a las AFP como a la ONP para asegurar una pensión a los trabajadores de la microempresa. En efecto, el dictamen señala que los afiliados a este esquema tienen garantizada una pensión a los 65 años, sin importar los aportes que acumulen. Sin embargo, no se precisa cuál es el monto de la pensión mínima.

“Además, se crea el mecanismo del bono de reconocimiento y tú no sabes cuánto es lo que va a gastar el Estado. La Constitución dice que cualquier reforma tiene que estar debidamente presupuestada”, refirió.





Opinión

Pensiones pueden ser menores que las de ONP

Jorge Guillén - Profesor asociado de Esan Graduate School of Business





El problema de esta iniciativa es que el aporte que se plantea (hasta 4% de la RMV) es pequeño y ello puede generar pensiones menores que las que tiene la ONP, que son más bajas, en promedio, que las que tienen las AFP. El monto máximo de pensión de jubilación en la ONP es de S/ 893.

También se tiene que tomar en cuenta que actualmente la ONP está desfinanciada y el Tesoro Público tiene que contribuir para cumplir con las pensiones. Esta medida puede buscar alguna rentabilidad política, pero no arregla el problema de las pensiones.

Incluso contar con una pensión universal, como lo plantea la OCDE, es complicado, pues la iniciativa se basa en países formales y el Perú es básicamente informal.

Es el Poder Ejecutivo el que tiene que plantear la dirección de la reforma y no el Congreso. El Ejecutivo tiene que conversar con las áreas técnicas, como son la SBS y el MEF, y de allí plantearla hacia el Parlamento y no al revés. Ahora la lógica de la dirección está errada y el Gobierno no puede hacer una propuesta más técnica.

Hay un esquema que puede servir, que es el fomentar el esfuerzo por aportar de los afiliados. Mientras más aportan, más apoya el Estado, una especie de incentivo para que mejoren las pensiones.

Esfuerzos anteriores para implementar sistema de pensiones para microempresas

Antecedente. La propuesta del Congreso ya trató de implementarse desde el 2012, cuando se estableció la reforma de las AFP promoviendo las subastas de afiliados. En ese momento, también se buscó crear este Sistema de Pensiones Sociales, con las mismas reglas que ahora se plantean, pero la ley nunca se implementó en la práctica, por falta de reglamento y voluntad política.