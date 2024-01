Las exportaciones totales del Perú crecieron 16.4% tras sumar US$ 5,886 millones en noviembre del 2023, informó el Banco Central de Reserva (BCR), alcanzando su mayor avance durante ese año.

Este incremento en los despachos al exterior, que superó los US$ 5,058 millones que se registraron en noviembre del 2022, se debió al incremento de los envíos de cobre, oro, zinc y productos no tradicionales, como los químicos, mineros no metálicos y agropecuarios.

En menor medida, también influyeron en estas cifras el aumento de los precios de exportación del oro, cobre y productos agropecuarios no tradicionales.

El BCR indica que los volúmenes embarcados se incrementaron en 10% en noviembre ante un alza de los embarques de productos tradicionales como cobre, oro, zinc y café, así como de envíos no tradicionales.

Además, los precios de exportación aumentaron 5.8% interanual principalmente de productos como el oro y cobre. Este aumento de 15% para el oro y de 6.8% para el cobre se observa debido a la evolución de las cotizaciones internacionales de los commodities.

Entre los precios de exportaciones también se observaron alzas en los productos agropecuarios y harina de pescado. En estos casos, las cotizaciones se vieron impulsadas por el impacto de las alteraciones climatológicas en la oferta de estos productos.

Cabe indicar que este es el mayor avance que tuvieron las exportaciones totales hasta noviembre del 2023. Como se recuerda, según datos del BCR, los envíos volvieron a crecer en octubre con un avance de 6% luego de que cayeron en septiembre (2.4%) y agosto (5.2%).