Las exportaciones regionales del Perú, sin contar Lima y Callao, sumaron los S/ 44,636 millones 777 mil entre enero y noviembre del 2022, informó la Asociación de Exportadores (Adex). El monto alcanzado en esos 11 meses supera en 13.6% lo registrado en el mismo periodo del 2022.

Durante el periodo mencionado, fueron 14 las regiones que registraron un crecimiento en sus despachos al exterior: Ica (7.2 %), Arequipa (7.5 %), Moquegua (64.9 %), La Libertad (5.4 %), Piura (17.5 %), Apurímac (62 %), Junín (37.7 %), Cusco (14.2 %), Puno (8 %), Pasco (162.2 %), Ayacucho (16.3 %), Tacna (2.9 %), San Martín (13.9 %) y Madre de Dios (16 %).

Por otro lado, otras nueve regiones tuvieron resultados negativos en sus envíos al exterior, entre ellas Áncash (-17.9 %), Cajamarca (-2.6 %), Lambayeque (-11.2 %), Loreto (-9.4 %), Tumbes (-19.5 %), Ucayali (-36.6 %), Huancavelica (-0.03 %), Amazonas (-21.1 %) y Huánuco (-17.3 %).

Las regiones que exportaron más

Ica, Arequipa, Moquegua, La Libertad y Piura representan el 58.2% de la exportación total, es decir, cerca de 6 de cada 10 productos peruanos exportados al extranjero fueron de una de esas cinco regiones.

Ica se posicionó en el primer lugar, con despachos que ascienden a US$ 6,437 millones 575,000, principalmente por los rubros de minería tradicional (US$ 3,585 millones 769,000) y la agroindustria (US$ 1,641 millones 872,000).

Solo en Ica, Adex señala que entre los productos más enviados al exterior están el hierro y sus concentrados, minerales de cobre y sus concentrados, gasolinas, uvas frescas, estaño en bruto, arándanos rojos, espárragos frescos o refrigerados, barras de hierro y paltas.

En segundo lugar, se ubicó Arequipa, que exportó US$ 5,803 millones 602,000 en rubros como minería tradicional, que permitieron envíos de cobre (US$ 3,012 millones 980,000) y oro (US$ 1,346 millones 774,000).

Le sigue Moquegua, que envío al exterior mercadería por US$ 4,916 millones 799,000, también teniendo a la minería tradicional como su actividad más importante. Los productos más destacados fueron minerales como el cobre (US$ 2,324 millones 884,000) y los cátodos de cobre refinado (US$ 1,958 millones 385,000).

Y en el caso de La Libertad, se exportaron US$ 4,166 millones 102,000 por rubros como la minería tradicional (US$ 1,956 millones 829,000) y la agroindustria (US$ 1,720 millones). Los productos que más se enviaron al extranjero fueron el oro, los arándanos rojos, paltas y antracitas.

¿A dónde se enviaron estos productos?

Entre enero y noviembre del 2023, el principal destino de las exportaciones regionales del Perú fue China, que recibió el 43.2% de todo lo enviado al exterior. Este país importó US$ 19,309 millones 676,000 en productos peruanos, con un crecimiento 25.2% mayor a lo registrado en el 2022.

El segundo país que más le compra al Perú es Estados Unidos, que invirtió US$ 5,758 millones 371,000 en importaciones peruanas; le siguen Canadá (US$ 2,397 millones 709,000), India (US$ 2,017 millones 480,000) y Japón (US$ 1,758 millones 220,000).

