El superávit comercial anual alcanzó los US$ 16,891 millones hasta noviembre del 2023, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en la actualización de la información de la balanza comercial en el país de los últimos 12 meses.

A nivel mensual, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1,932 millones en noviembre y de US$ 15,259 millones en el acumulado enero-noviembre del 2023.

Solo en noviembre del año pasado, las exportaciones peruanas sumaron US$ 5,886 millones, lo que significa que creció 16.4% por encima de lo registrado en el mismo periodo del 2022.

Los resultados observados se explican por los mayores embarques de cobre, oro, zinc y de productos no tradicionales, por ejemplo, de los rubros de químicos, minería no metálica y agropecuario. En menor medida también se impulsó el aumento de los precios de exportación como el oro, cobre y productos agropecuarios no tradicionales.

Durante el periodo enero a noviembre del 2023 se tuvo un total de US$ 60,836 millones en ventas al exterior, es decir, 1.2% más que en el año anterior.

¿Cómo les fue a las importaciones?

El BCR también informó que, hasta noviembre del 2023, las importaciones fueron de un total de US$ 3,954 millones, lo que implica que se redujeron en 10.8%.

La caída se debe principalmente por la reducción de precios y volúmenes en las compras de los combustibles e insumos industriales.

Además, de enero a noviembre del año pasado las compras acumuladas del exterior fueron 11.3% más bajas, pero la importación de bienes de consumo tuvo un ligero crecimiento de 1.8% en comparación con lo observado en el 2022.