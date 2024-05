Mediante un informe emitido por un canal mexicano, la periodista Ariadna García dio a conocer que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) otorgaría US$ 10,000 mensuales a Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, y a sus hijos; es decir, más de S/ 37,000 mensuales.

Lilia Paredes dejó el Perú el 21 de diciembre del 2022 tras el asilo político otorgado por AMLO, pese a las investigaciones en su contra por pertenecer a una presunta organización criminal que comprende a su esposo Pedro Castillo.

Tras el golpe de Estado del expresidente, Lilia Paredes y sus hijos se refugiaron en la embajada de México, en Lima, y el salvoconducto les permitió abandonar el territorio nacional a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Ahora, la exprimera dama participa en foros y brinda entrevistas virtualmente en las que asegura que Castillo no cometió delitos y que se encuentra “preso políticamente”.

Lilia Paredes y sus hijos recibirían US$ 10,000

La periodista mexicana Ariadna García, en un informe de ATV, reveló que, el gobierno de López Obrador otorgaría a Lilia Paredes y su familia una suma de US$ 10,000 mensuales, es decir, más de S/ 37,500 mensuales y 25 veces más que el salario mínimo de México, según fuentes diplomáticas.

Además, el Gobierno también le habría otorgado a Lilia Paredes, un carné de identidad y seguridad personal para cuidarla a ella y a sus hijos, que se encuentran, presuntamente, en la colonia de Roma, en la Ciudad de México, aunque se desconoce su paradero exacto.

Asilo político impediría captura de Lilia Paredes

Andy Carrión, abogado penalista, conversó con El Comercio y mencionó que, de encontrar una responsabilidad en los casos que involucran a Lilia Paredes, y se formule una eventual acusación ante el Poder Judicial, la situación legal tendría limitantes.

Se tendría que emitir una alerta internacional de captura, pero México puede desestimarla.

“Donde si no puede avanzar más el caso, si ella está afuera, es en la etapa del juicio oral. Si ella no está, se la declara prófuga y simplemente se reserva el juicio con respecto a ella. Ahí sí tendría que emitirse una orden de captura porque ya no puede avanzar un juicio oral sin su presencia. El problema es que pueden emitir una orden de captura desde el Perú, pero México, por el asilo que tiene, jamás la capturaría. No tramitarían ese pedido”, mencionó.

