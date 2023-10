“Este plan es como el mapa de las rutas a nivel de Lima y Callao. C on ello se sabrá qué rutas se pueden renovar y cuáles no . Cuando llegamos (Aguilar asumió la gestión en mayo último) encontramos un estudio y lo estamos tomando como base, pero también hemos analizado varios casos en que no habían rutas definidas y por donde no pasaba el transporte público. Estamos hablando con municipales para unificar puntos en donde pueda pasar este transporte“, dijo el funcionario en la víspera en un encuentro donde presentó la hoja de ruta que seguirá la institución para ordenar y modernizar el transporte urbano.

Aguilar indicó a Gestión que dicho plan contempla la optimización de 490 rutas que operan actualmente las empresas de transporte, pues el 59% de estas rutas (238) se superponen en 60% en sus respectivos recorridos y además, son muy extensas.

De este modo, a través del plan se buscan reducir a 406 rutas, que incluyen dos “rutas verdes” (atendidas con vehículos de tecnología limpia y cero emisiones): San Borja - San Isidro y La Punta - Cercado de Lima. Además, se espera reducir la superposición a 11%.

Tres etapas

Las empresas que quieran prestar el servicio en las rutas identificadas deberán cumplir con una serie de requisitos en el marco de la Ley N° 31596, el cual permite a la ATU otorgar autorizaciones para el servicio de transporte regular de personas por cinco años, con la posibilidad de una ampliación hasta por 10 años más, según la incorporación de vehículos con tecnología limpia y cero emisiones.

De acuerdo con Aguilar, para el plan regulador de rutas se requerirá 20,388 vehículos (45.6% ómnibus, 31.9% microbús, 22.5% camioneta rural y 0.4% otros).

La implementación de los requisitos se realizará en tres etapas, en donde en la Etapa I se requerirá la implementación de caja centralizada; procesos de capacitación y evaluación; sistema de control GPS y registro del plan operativo.

En la Etapa II se requerirá el Cumplimiento de jornadas de conducción, plan de mantenimiento de flota y pago sin contacto; mientras que en la Etapa III se requerirá el cumplimiento de obligaciones laborales (registrar al personal en planilla).

“Las empresas que estén próximas a pedir su autorización o renovación se comprometerán a cumplir lo que dice el reglamento de la ley. A partir de junio del 2024 pueden solicitar las autorizaciones y en ese periodo hay 10 meses (desde ahora hasta el próximo año) para que se preparen (para los nuevos requisitos)”, apuntó el funcionario, al precisar que las tres etapas culminarán en el año 2026.

Cifras y datos

El anunciado aplicativo para taxis de la ATU para Lima y Callao -ATU Taxi- ha quedado en “stand by”, debido a que existe el temor que los usuarios tomen este servicio y sufran un secuestro o un robo y la responsabilidad se le atribuya a la ATU.

A fines de este año las tarjetas del Metropolitano se podrían recargar a través del aplicativo Yape (aplicativo móvil del BCP) a fin de evitar las largas colas en los terminales de este servicio público.

