“En cuanto a Chavimochic tengo que lamentar mucho que no hemos podido superar esto en el Ejecutivo porque todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior (decía) voy a ir a la cárcel si firmo esto. Cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y política. No obstante eso, no hemos podido vencer esa dificultad, y el Tribunal Arbitral ya resolvió el contrato, de manera que no hay más adenda ”, dijo textualmente.

“Inmediatamente nosotros nos ponemos a trabajar para concesionar el saldo de obra que queda (de la presa Palo Redondo), el 30% que queda (por hacer) y llevar a cabo inmediatamente eso. Somos muy conscientes que (Chavimochic) va a ampliar enormemente la frontera agrícola y por supuesto lo más importante, que no está en el contrato, pero lo más importante, el agua para Trujillo. Esa obra de todas maneras va”, agregó.

El pasado viernes 22 de setiembre el tribunal arbitral rechazó la ampliación del plazo para la lectura del laudo arbitral en curso a 90 días con posibilidad de ampliarse a 30 días como se había solicitado.

Ante ello tanto el concesionario de la obra (conformado por Novonor ex-Odebrecht y Aenza, ex-Graña y Montero) como el Ministerio de Agricultura y Riego -concedente de la obra- solicitaron nuevamente una reconsideración para ampliar el plazo de la lectura del laudo a 60 días sin posibilidad de una nueva ampliación.

No obstante, según adelantó hoy Torres está fue rechazado y finalmente se decidió por la resolución del contrato suscrito entre la concesionaria Chavimochic, conformado por las empresas Novonor, ex-Odebrecht, y Aenza, ex-Graña y Montero, y el Estado peruano.

Como se recuerda, tras la paralización de la tercera etapa de Chavimochic -en el 2016- se inició un proceso arbitral entre la concesionaria y el concedente (hoy, el Ministerio de Agricultura y Riego) ante el CNUDMI.

Como parte del arbitraje, la concesionaria tiene un reclamo al Estado peruano por US$ 118 millones.

A inicios de año -febrero 2022- la concesionaria planteó al Estado peruano desistir del arbitraje en curso y terminar la presa Palo Redondo (que tiene un 70% de avance) en 18 meses, lo que fue aceptado. En abril debió leerse el laudo arbitral. No obstante, las partes decidieron solicitar al tribunal la ampliación del plazo para su lectura.

Esta primera ampliación no fue suficiente, por lo que se pidió -en setiembre- una nueva ampliación de plazo a 120 días adicionales. Sin embargo, esta segunda ampliación del plazo ha sido rechazada.

-¿Qué pasará ahora?-

Según comentó a gestión.pe el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano Samame, tras esta decisión es posible que la Procuraduría del Midagri la apele -ya que implicaría el pago de la demanda por US$ 118 millones- con lo cual se paralizaría por cinco años más el destrabe de la obra ya que al judicializarse ni el Estado ni otra concesionaria podría concluir la tercera etapa de Chavimochic.

“Si lo que dice el premier Torres es cierto, es una desgracia para La Libertad ya que significaría que el Tribunal (arbitral) va a hacer caso a la demanda de la concesionaria por US$ 118 millones. Ante ese escenario que le queda al Gobierno peruano, apelar (la decisión del Tribunal) lo que implicaría en la práctica judicializar la obra lo que significaría que mientras dure el proceso, nadie podría tocar la presa que está al 70% (de avance)”, detalló.

“¿Quién va a querer terminar el 20% de la presa Palo Redondo y hacerse responsable por toda la presa? hasta ahora no hay ninguna empresa. Eso va ser una desgracia para el país”, agregó.

Recordó la presa es la primera fase de la tercera etapa, falta la segunda fase que es el Canal Madre en Paiján. En esa línea, recordó que ya se invirtió solo en la presa US$ 270 millones. Faltaba una inversión cercana a los US$ 155 millones para culminarla y pagarle al concesionario US$ 22 millones por adelanto de obra.

“El Perú va perder US$ 118 millones que es la demanda arbitral y los US$ 22 millones que es lo que se le debe al concesionario por adelanto de obra. Se va abandonar una obra para Trujillo. No va ver agua para 900,000 habitantes porque nadie puede tocar la presa mientras este judicializado y se va a perder US$ 2,000 millones por año en exportaciones, fuera del tema social. En cinco año se va a perder US$ 10,000 millones por no terminar la presa lo que sería una desgracia para La Libertad”, puntualizó.

-Nota-

Gestión, tras las declaraciones del premier, solicitó información al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como concedente de la obra, pero no ha habido respuesta oficial. Tampoco se tuvo respuesta del gobernador Regional Manuel Llempén ni del concesionario de la obra.

