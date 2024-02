Con poco más de cinco meses al frente de la cartera, Choquehuanca ha estado envuelta en más de una controversia. En octubre, como informó Gestión, empresas pesqueras industriales iniciaron una huelga porque no veían señales de que la cartera tomará las medidas necesarias para garantizar el éxito de la segunda temporada de pesca.

Ahora, las mypes cuestionan que ya se cumplió un año desde que Produce destinó recursos al programa Compras Myperú para ofrecer bienes a la Policía Nacional del Perú (PNP), sin que se ejecuten a la fecha. Sin embargo, no son los únicos reclamos existentes.

Promesas sin fin

El último martes una serie de gremios que representan a las mypes realizaron un plantón frente a la sede de Produce para exigir que se cumplan, tras un año de la publicación de la resolución ministerial que lo autoriza, la venta de uniformes para la PNP por S/ 55 millones, a través del Programa Compras Myperú.

De acuerdo con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra y que encabezó la protesta, de ese total ya se han gastado S/ 2 millones, pero solo en sueldos de funcionarios a cargo de las fichas técnicas de contratación.

La razón por la que no se destraba la compra sería que se dilata la elaboración de documentos. “Están haciendo uno por cada bien. Lo más rápido es hacerlo con expedientes técnicos agrupando bienes parecidos. Así funcionan los núcleos ejecutores”, asegura la dirigente.

Al dos veces exviceministro de Mype e Industria, Javier Dávila, que dejó el cargo antes de que ingresara Choquehuanca, le sorprende que no se haya desembolsado nada aún. “En agosto se iban a lanzar las primeras convocatorias. Entiendo que se han cambiado varios directores de ComprasMyperú, lo que no garantiza continuidad”, afirma.

Para Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype en Mypes Unidas del Perú (MUP), hay solo dos acciones claras, pero ineficaces, de la gestión Choquehuanca.

Aparte de la demora en ejecutar las compras señaladas, el dirigente apunta al “Plan para mejorar la competitividad de la Micro y Pequeña Empresa 2024-2026″, una iniciativa que busca elevar los niveles de producción, productividad y competitividad.

Este último proyecto fue prepublicado el 14 de febrero y Produce recibirá comentarios para mejorarlo hasta el 26 de este mismo mes. Sin embargo, no convence a los voceros de las mypes.

“Deja mucho que desear. Es más un manual de funciones que un plan real, no está sectorizado: no todas las mypes son iguales. El verdadero problema que tenemos es el enanismo empresarial. Hace falta que Produce reconozca que solo no puede atender a las 7 millones de mypes, entre formales e informales”, afirma Hermoza.

Por ello propone que Produce delegue funciones, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que tiene a su cargo el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), instrumento que sirve para generar emprendimientos rurales y oportunidades económicas.

Dávila agrega que no se conocen planes para la Ruta Productiva, estrategia que se había impulsado antes de que Choquehuanca tome el mando de Produce. “Se estaban afinando un conjunto de acciones en 20 cadenas de valor, como cacao y alpaca, para hacer acciones de impacto en regiones”, precisa el exfuncionario.

Naufragio de decisiones

Las críticas también vienen desde el sector pesca. Para Eduardo Ferreyros, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), si bien Choquehuanca asumió la cartera en un momento crítico para el sector, le ha faltado intervenir de manera oportuna.

“La oportuna apertura de las temporadas es clave para el país. El Gobierno no puede controlar el clima, pero éste es cambiante, y apenas hay evidencias que las condiciones estén favorables, científicamente comprobadas, las decisiones para autorizar la pesca deben ser inmediatas”, refiere.

Ferreyros también señala que a la fecha no hay ninguna medida concreta para superar la crisis de la pesca industrial, a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que el PBI del 2023 cayó también porque se perdieron más de S/ 3 mil millones a causa de que no se abrió la primera temporada de pesca de anchoveta.

El vocero de la SNP señala que Produce no está asignando ni controlando las cuotas de pesca correctamente del jurel y la anchoveta, respectivamente. “Hoy hay veda de anchoveta para la flota industrial. Sin embargo, la flota artesanal sigue pescando dentro de las 5 millas. Se sigue mirando de costado esa situación irregular”, asegura.

Continuidad

Las críticas a Choquehuanca tocaron un punto alto luego de que un programa dominical (Punto Final) revelara un audio de la ministra incitando a un dirigente gremial a protestar frente al Ministerio del Interior (Mininter) por la demora en la ejecución del programa de compras ya señalado.

Para Saldaña, tras no ser recibidos el pasado martes por ella o sus asesores, la ministra actual ha perdido ya el respaldo de las mypes. “Estamos decepcionados, nos ha dado la espalda. Ella nos conoce, para nosotros ha sido muy duro”, lamenta la dirigente de Gamarra.

Sin embargo, no cree que deban removerla, en todo caso, debería reconsiderar la permanencia de sus directores y viceministros. Una opinión que Hermoza comparte.

“Aún tiene confianza presidencial tras el cambio de Gabinete, pero creo que se equivocó al armar su equipo. Reconocer su fracaso es cerrarle la puerta a lo reclamamos por décadas: que Produce lo dirija alguien que venga de la mype”, sostiene.

Choquehuanca nombró recién el pasado 13 de enero a la actual viceministra de Mype e Industria, Noela Pantoja. Este cargo, clave para la dirección de Produce, se encontraba vacante desde septiembre. Mientras tanto, el puesto estaba encargado al jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de Produce, Samuel Torres.

Gestión contactó al área de prensa de Produce para conocer qué acciones ha trabajado la ministra durante su gestión y qué planes tiene para 2024. En respuesta, indicaron que la próxima semana darán anuncios, sin dar mayores detalles.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.