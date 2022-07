En rueda de prensa, el director del proyecto de ampliación del aeropuerto internacional, Anton Aramayo, informó que LAP se encuentra a “95% de entregar la nueva torre de control y la segunda pista de aterrizaje en julio de 2022 a Corpac (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial)”.

Esta entidad estatal -agrega-quedará a cargo de implementar los equipos y sistemas de aeronavegación para iniciar las operaciones de esas instalaciones en enero del 2023, indicó LAP. ¿Se cumplirá este anunció?

En diálogo con Gestión, el actual presidente de Corpac Jorge Perlacios, afirmó que tras la reunión que sostuvo con los ejecutivos de LAP a fines de enero, el concesionario -a través de sus representantes- le indicó que la entrega tanto de la torre de control como de la segunda pista de aterrizaje sería en mayo. Después esta fecha cambió para junio, luego para julio y -ahora- para agosto .

“Cuando llegó a la presidencia (de Corpac) me reuní con lo señores de LAP y ellos nos hablaban -por entonces, específicamente a fines de enero- que nos iban a entregar la segunda pista y la torre de control en el mes de mayo. Después variaron (la fecha de entrega) al mes de junio. Luego, volvieron a variar la fecha para el mes de julio. Ahora los he escuchado mencionar que sería (la entrega) para el mes de agosto”, precisó.

“(¿Es decir no van a entregarles ambas infraestructuras este mes sino en agosto?) Hasta ahora todavía no tenemos nada en concreto. Nosotros ya estamos listos para recibirlos”, añadió. Quien deberá recibir ambas infraestructuras -cabe precisar- es la Dirección General de Planes y Proyectos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) que los trasladará a Corpac.

-La respuesta de LAP-

¿Se entregará en julio la nueva torre de control y la segunda pista? Al respecto, desde LAP se informó que “la obra civil de la torre de control está terminada. Solo faltan algunos detalles de fin de obra como limpieza final, pintura, elementos finales de obra, etc, que no impiden que Corpac ingrese a las instalaciones a implementar sus sistemas de aeronavegación”.

A diferencia de las declaraciones de mayo en la que se indicó que se entregarían ambas infraestructuras a Corpac en julio, ahora desde LAP no se precisa una fecha cierta.

LAP añade que “la implementación de los equipos (de aeronavegación) por parte de Corpac debió estar lista en julio de 2022 y esto no ha sucedido. Este es uno de los puntos que se establece en el acta de acuerdos suscrita contra el MTC para ampliar los plazos que Corpac tiene para estar listo en enero de 2023″.

El concesionario del aeropuerto capitalino afirma -además- que en octubre de 2021 se le manifestó a Corpac que ya podían ingresar a avanzar con la instalación de sus sistemas, pero eso aún no ha sucedido. “Todo proyecto de esta envergadura avanza en paralelo con sus diferentes frentes. Sin embargo, a la fecha recién Corpac ha empezado a enviar solicitudes para el ingreso de sus contratistas”.

“Actualmente estamos dando las facilidades necesarias para que pueda ingresar cuanto antes a la obra. Es de interés de todos que la nueva torre y la pista nueva entren en operación en enero de 2023″, finalizó.

-Compra de equipos para nueva torre-

El presidente de Corpac Jorge Perlacios, recordó que, hace más de dos años, Corpac celebró convenios con la Organización Internacional de Aeronavegación Civil (OACI) para la adquisición de todo el equipamiento de aeronavegación para implementar la nueva torre de control.

A enero del 2022, de los ocho procesos de licitación se habían avanzado cuatro mientras que los otros cuatro todavía están por definirse.

“Los cuatro pendientes la hemos integrado para que (la adquisición de los equipos) sea en un solo proceso. Eso ya está en camino. Lo que ya ha llegado y está en proceso de instalación son los sistemas que permiten el control y guiado de los aviones en las maniobras de aterrizaje conocidos como ILS”, explicó.

“Tenemos también el sistema integrado de información que ya se está instalando y un software que también es usado para el diseño de procedimientos, que -igualmente- está prácticamente instalado”, añadió. ¿Están atrasados en la instalación de equipos como señala LAP?

Sobre el particular el funcionario dijo que “no es necesarios que el 100% de los equipos estén instalados” para poder operar la nueva torre de control ya que -dice- cuentan con “planes de contingencia” y esta situación está “previsto”. Agregó que no todos los equipos que adquirieron como parte de los primeros cuatro procesos avanzados han arribado al país, pero que su llegada está en proceso.

“Por ejemplo el sistema que hace toda la medición meteorológica, todavía no ha arribado. Se adjudicó en el mes de marzo, se firmó el contrato en abril y está en proceso de fabricación y de entrega. Llegará entre los meses de setiembre y octubre”, aclaró.

En sea línea, mencionó que se va a capacitar 15 controladores aéreos en Estados Unidos para que puedan operar la nueva torre de control, una vez que sea entregada por el concesionario. Estos controladores serán capacitados en agosto, próximo, además deberán replicar los aprendido. No obstante, remarcó que se necesitan 60 controladores aéreos para manejar todo el proyecto de ampliación .

“Estos 15 controladores ya están escogidos debido a que la Gerencia de Operaciones Aeronáutica la selección por lo que estamos en los trámites para que viajen. Y ellos a su vez van a replicar lo aprendido. Más o menos se necesitan alrededor de 60 controladores aéreos para poder manejar todo este proyecto ampliación” acotó. ¿De dónde va salir este personal?

Al respecto, el presidente de Corpac mencionó que se está capacitando a los controladores aéreos que perdieron su certificación ante la DGAC para pueden validar -a base de la capacitación- su certificación. Igualmente se están impulsando un proceso de reconversión para que los profesionales que laboran en esta área puedan pasar de especialistas a controladores

“Con ello vamos a lograr poner en valor alrededor de 80 controladores aéreos este año”, concluyó.

