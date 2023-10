El Perú cuenta con 22 Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes con 58 países, los cuales representan el 82% del PBI mundial y más de 3,200 millones de potenciales consumidores, que representan el 42% de la población mundial, indicó la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera.

En ese sentido, ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, la funcionaria dijo que el país avanza en el ingreso de nuevos mercados para incrementar la llegada de productos peruanos.

Hong Hong

Respecto al TLC con Hong Kong, la viceministra dijo que ya se han sostenido dos negociaciones y la tercera se llevará a cabo en Lima del 16 al 27 de octubre. Cabe recordar que la primera y segunda ronda se realizaron a inicios de este año en Hong Kong.

Fue en noviembre del 2022 cuando el viceministro de Comercio Exterior, Miguel Palomino, y el Secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Algernon Yau, anunciaron el inicio de las negociaciones de un TLC Perú - Hong Kong, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El acuerdo contempla el comercio de bienes, comercio de servicios, inversión, propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio electrónico, entre, otros.

China

Mera detalló que también se avanzan las negociaciones para la optimización del TLC con China y la siguiente ronda de negociación se realizará en diciembre próximo.

Recordemos que el TLC entre el Perú y China fue suscrito el 28 de abril de 2009 en la ciudad de Beijing-China por la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Araoz y por el viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun. El acuerdo entró en vigencia el 01 de marzo de 2010.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), este acuerdo contiene los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Comercio de Servicios, Entrada Temporal de Personas de Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad Intelectual, Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, Solución de Controversias y Excepciones.

India e Indonesia

Hasta antes de la pandemia del Covid-19 se realizaron cinco rondas de negociación para el TLC con India y este año se ha retomado.

“En las próximas semanas se tendrá una reunión virtual a nivel técnico, donde los negociadores harán un primer acercamiento y la primera semana de diciembre se llevará a cabo la ronda de negociación presencial en Lima”, detalló la viceministra.

Como se recuerda el Gabinete Ministerial de India había aprobado iniciar negociaciones en enero del 2017, pero se suspendieron por la emergencia sanitaria.

Respecto a Indonesia, la funcionaria dijo que en mayo de este año se firmaron los Términos de Referencia y avanzan las coordinaciones para fijar la fecha de inicio de nuestras negociaciones.

Potencial de consumo

El Director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX), Edgar Vásquez, dijo a Gestión que es positivo retomar la agenda de negociaciones -pues había estado paralizada-, por lo que se abrirán nuevos mercados para los productos peruanos.

En ese sentido, destacó los avances en los acuerdos comerciales con India e Indonesia debido a su potencial consumo. En detalle, dijo que India tiene una población de 1,400 millones de habitantes , siendo el país más poblado del mundo; mientras que Indonesia tiene 250 millones de habitantes y Hong Kong, 7.413 millones.

“Hablamos de economías importantes, de economías avanzadas y de alto poder de consumo, aunque India e Indonesia todavía tienen aranceles muy altos, por lo que estas negociaciones van a servir para que sea efectivo el ingreso de una mayor variedad de productos a estos mercados”, dijo.

Por sectores, dijo que se beneficiará el sector agro (principalmente las frutas), seguido de la manufactura (metalmecánico, químico, prendas de vestir de alpaca y algodón) y acuicultura (langostinos, pota y filetes de pescados).

Intercambio comercial

La viceministra de Comercio Exterior señaló que los seis socios comerciales con mayor participación en el comercio con Perú son China, Estados Unidos, Unión Europea, así como Japón, Corea del Sur y Chile .

El 92% de lo que se exporta en bienes se envía a socios con los que se tiene acuerdos comerciales, mientras que dicho porcentaje solo alcanzaba el 8% en el año 2006.

En detalle, dijo que China se ha constituido como el principal socio comercial de Perú en los últimos 9 años de manera consecutiva. En el 2022 el comercio con China sumaron US$ 34,900 millones siendo los principales productos exportados el cobre y hierro. En dicho periodo las agroexportaciones superaron los US$ 9,800 millones siendo los productos estrella los arándanos y las uvas frescas.

Respecto a China, Mera indicó que se viene trabajando con Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) y el Ministerio de Relaciones Exteriores para el establecimiento de protocolos para el ingreso de nuevos productos.

“De hecho, en los próximos meses, en lo que queda del año, debemos tener aprobado nuevos protocolos para la exportación de productos congelados a China. Esto es muy positivo porque no solo va a incrementar las cifras de exportación, sino también los mercados para la salida de las exportaciones“, dijo la viceministra.

En el 2022 el comercio con Estados Unidos fue el segundo socio comercial, con US$ 22,000 millones. Los principales productos exportados fueron los arándanos, uvas, paltas y espárragos, así como prendas textiles. Estados Unidos, precisó, es el principal merca do de las exportaciones no tradicionales.

SOBRE EL AUTOR Silvia Pérez Licenciada en periodismo por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde el año 2019 forma parte de diario Gestión. Experiencia en comunicación audiovisual, prensa escrita y digital.