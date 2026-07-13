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Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont con el objetivo de buscar consensos
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Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont con el objetivo de buscar consensos. Foto: Composición El Peruano/Congreso
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Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont con el objetivo de buscar consensos
La vocera de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, indicó que el gobierno de Keiko Fujimori buscará reconciliación nacional y mayor cercanía ciudadana.
César Acuña tras reunirse con Keiko Fujimori pide diálogo y gobernabilidad
Redacción Gestión
13/07/2026 17H25
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