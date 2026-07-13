Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont con el objetivo de buscar consensos
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Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont con el objetivo de buscar consensos. Foto: Composición El Peruano/Congreso
Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont con el objetivo de buscar consensos. Foto: Composición El Peruano/Congreso

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Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont con el objetivo de buscar consensos

La vocera de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, indicó que el gobierno de Keiko Fujimori buscará reconciliación nacional y mayor cercanía ciudadana.

Redacción Gestión
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