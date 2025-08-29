Últimas Noticias
Empresas G
Empresas
Finanzas Personales
G de Gestión
Newsletters
Videos
Suscríbete
Inicia sesión
Lo último
Peru Quiosco
Portada
Empresas
Management & Empleo
Economía
Mercados
Perú
Política
Tu Dinero
Finanzas Personales
Inmobiliarias
Plus G
Opinión
Editorial
Pregunta de hoy
Blogs
Tendencias
Lujo
Viajes
Moda
Estilos
Mundo
EEUU
México
España
Internacional
Tecnología
Club del Suscriptor
Mix
G de Gestión
Notas Contratadas
Podcast
Gestión TV
Videos
Fotogalerías
gestion.pe
¿quiénes somos?
términos y condiciones
política de privacidad
politica de cookies
preguntas frecuentes
Hoy interesa
Últimas Noticias
Empresas G
Empresas
Finanzas Personales
G de Gestión
Newsletters
Videos
Cuadro de búsqueda
Pulso Bursátil: las acciones que más subieron esta semana, ¿cómo les fue a las divisas?
Suscríbete
Economía
Pulso Bursátil: las acciones que más subieron esta semana, ¿cómo les fue a las divisas?
VIDEO de Pulso Bursátil. Gestión y la Universidad de Lima presentan el Reporte del Mercado de Capitales al 29 de agosto del 2025, un repaso de los movimientos bursátiles más importantes de la semana.
Redacción Gestión
29/08/2025 18H07
- ACTUALIZADO A 29/08/2025 18H10
MÁS RECIENTES
Trump amenaza con aranceles a países con tasas digitales “perjudiciales” para EE.UU.
Lucy, célebre antepasado humano, se exhibe por primera vez en Europa
EEUU suspende la venta de la vacuna contra el chikunguña
Pulso Bursátil: semana movida en mercados globales por expectativas sobre guerras y FED
Economía + VIDEOS
Pulso Bursátil: las acciones que más subieron esta semana, ¿cómo les fue a las divisas?
Pulso Bursátil: semana movida en mercados globales por expectativas sobre guerras y FED
Pulso bursátil: así les fue a las acciones, commodities y divisas esta semana
Pulso bursátil: el sol registra la segunda mayor depreciación esta semana
Pulso Bursátil: acciones, divisas y commodities cerraron la semana con este desempeño
Pulso bursátil: así les fue a las acciones corporativas esta semana
Pulso bursátil: las divisas que más subieron y cayeron esta semana, ¿dónde se ubica el sol?
Pulso Bursátil: las acciones peruanas que más ganaron y perdieron esta semana
VER MÁS