Hace unos días, decenas de pasajeros reportaron que Aduanas impidió el ingreso al Perú de los nuevos iPhone 14 debido a que no estaban homologados. Los casos registrados evidenciaron la retención de los equipos, pero -tras obtener el certificado- fueron devueltos. Es así que si estás por traer mercancías al país o enviar al exterior, ten en cuenta que algunas están prohibidas y otras tienen restricciones.

En esa línea, los productos prohibidos y restringidos tienen un tratamiento diferenciado del resto, de acuerdo a sus características o por su función, ya que deben cumplir con los requerimientos establecidos en las normas legales y procedimientos de nuestro país.

LEA TAMBIÉN: Requisitos para instalar iOS 16 en su iPhone

¿Por qué se prohíbe o restringe una mercancía?

De acuerdo con César Alva, socio senior del área de Comercio Exterior del estudio Muñiz, el objetivo de restringir o prohibir el ingreso o salida de ciertas mercancías es resguardar la seguridad nacional, la salud, el medio ambiente y la moral.

“La Constitución establece que el comercio exterior es libre; es decir, el intercambio de bienes y servicios se garantiza, pero también hay límites a esa libertad que tienen sustento en la salud, seguridad púbica y el tema moral”, refirió a este medio.

Agregó que hay productos que no se pueden ingresar al país porque está comprobado que le hacen daño a la salud de las personas. “Por ejemplo, la harina de bromato de potasio está prohibida porque, según informes de la OMS, es cancerígena”, mencionó.

Con respecto a la restricción, el abogado indicó que hay mercancías que están relacionadas a la salud y para ingresar al país deben pasar por una autorización de sectores competentes.

“Aduanas termina siendo una especie de vigilantes en la puerta del país. Solo ejecuta lo que los sectores le dicen que son restricciones”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Otros equipos en riesgo de ser retenidos por agentes de Aduanas

¿Cuáles son las mercancías que están restringidas?

Sunat precisó que algunas de las mercancías restringidas son las siguientes:

Aparatos de telecomunicaciones.

Animales y plantas.

Medicinas.

Alimentos y bebidas.

Armas y municiones.

Patrimonio cultural.

Piezas de arte.

Equipos médicos, entre otros.

“Los autos antiguos son restringidos porque no pueden pasar los cinco años ni determinado kilometraje. También si quieres traer congeladora o aire acondicionado, esos productos tienen que tener un gas que no haga daño a la capa de ozono y esa certificación tiene que dar el Ministerio de la Producción”, señaló Alva.

Sunat indicó que, además de la documentación aduanera correspondiente, deben contar con los documentos de control que amparen su ingreso o salida del país. Los permisos y autorizaciones son emitidos por los sectores competentes (entidades del Estado que por norma expresa tienen competencia funcional y técnica para controlar y fiscalizar determinadas mercancías).

¿Cuáles son los productos que están prohibidos de ingresar y salir del Perú?

Según Sunat, los objetos que no pueden ingresar al territorio nacional y serán incautados son: ropa y calzado usado que no sea de propiedad del viajero, bebidas fabricadas en el extranjero con la denominación “pisco”, autopartes usadas, pirotécnicos, drogas y más.

“En el caso del pisco, la prohibición se da para aquellas bebidas que tengan esa denominación, más no para el producto; es decir, si le quitas la etiqueta pisco y le pones aguardiente puede ingresar sin ningún problema”, refirió el abogado del estudio Muñiz.

En el caso de dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables con un valor superior a US$ 10,000 y menor a US$ 30,000, deberán presentar una declaración jurada. No pueden ingresar más de US$ 30,000.

En esa línea, estas mercancías prohibidas se clasifican en dos grandes grupos:

Mercancías de importación prohibidas : Entre ellas, bovinos domésticos (reproductores de raza pura), carne congelada de cordero, harinas con bromato de potasio, metanfetamina, armas y municiones prohibido para el régimen aduanero de depósito y muchos más. Aquí el LINK con toda la lista.

: Entre ellas, bovinos domésticos (reproductores de raza pura), carne congelada de cordero, harinas con bromato de potasio, metanfetamina, armas y municiones prohibido para el régimen aduanero de depósito y muchos más. Aquí el con toda la lista. Productos de exportación prohibidos: Entre ellas, primates de fauna silvestre para parques zoológicos, alpacas vivas que hayan obtenido premios y distinciones en eventos oficiales, orquídeas de todas las especies silvestres, pieles de reptiles en bruto y más. En este ENLACE el listado completo.

Fuente: Sunat

¿Cuáles son las sanciones?

César Alva sostuvo que la gran sanción de un producto prohibido, más allá de una multa, es que no puede ingresar o salir del país.

En cambio si es una mercancía restringida hay la posibilidad de obtener una autorización de la entidad competente para su ingreso o salida, agregó.

Para Sunat, la persona que introduzca y extraiga ilícitamente mercancías por un valor mayor a 4 UIT (S/ 18,400), y cuya importación o exportación están prohibidas o restringidas en el Perú, podría ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 12 años y con 730 a 1,460 días-multa.

VIDEO RECOMENDADO

Son varios los países de Latinoamérica que cuentan con una amplia red de metro, también conocido como "subte" o "tren", que permite a sus ciudadanos movilizarse largas distancias de forma económica. Sin embargo, no todos tienen este sistema de transporte urbano tan desarrollado. ¿Por qué Lima se demoró tanto en tener un metro a diferencia de otros países? Te lo contamos en este video.