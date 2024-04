El Pleno del Congreso de la República decidió aprobar el retiro de fondos de las AFP hasta por 4 UIT (S/ 20,600), para todos los afiliados, sin restricciones. El dictamen, en primera votación, recibió 97 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Luego, el pleno también aprobó la exoneración de la segunda votación. Con ello, la iniciativa legislativa ahora pasará a manos del Ejecutivo para su promulgación u observación.

El debate sobre esta iniciativa legislativa inicio al mediodía de este jueves 11 de abril. En ese momento, sorprendió la propuesta de la bancada de Fuerza Popular, para votar en conjunto una propuesta de reforma previsional, la cual fue entregada al resto de congresistas pasada las 3:00 pm.

“No podemos seguir postergando las reformas previsionales que nuestro sistema necesita. Retiro sí, pero junto a pensión mínima, junto a pensión por consumo, junto a comisión por desempeño, junto a apertura de competencia”, señaló el vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, durante su participación en el pleno.

Esta iniciativa fue rechazada por la mayoría de congresistas del resto de las bancadas. El congresista no agrupado, Carlos Anderson, sostuvo que la propuesta de Fuerza Popular era una excusa para trabar la aprobación del retiro de 4 UIT de las AFP.

“Es una estratagema. Ya estamos grandecitos para no darnos cuenta. Hay algunos que dicen que quieren a, pero en realidad quieren b, entonces inventan c. Lo que la ciudadanía espera hoy es el futuro de las 4 UIT; la reforma previsional no se puede hacer a la loca”, subrayó.

Alrededor de las 5 de la tarde el pleno del Congreso de la República aprobó una cuestión previa para realizar una votación por separado de las propuestas de retiro de 4 UIT de las AFP y de reforma previsional.

Luego de la aprobación del retiro de 4 UIT de las AFP, la propuesta de reforma previsional fue rechazada por el pleno, tras recibir 20 votos a favor, 74 en contra y 10 abstenciones.

¿Cómo será el retiro de las 4 UIT?

El dictamen señala que el afiliado contará con 90 días para presentar la solicitud de retiro de fondos a su AFP, en un plazo contado a partir de la vigencia del reglamento que se emita sobre la posible futura ley.

“Se abona un monto de hasta una UIT cada treinta días calendario, realizándose el primer desembolso a los treinta días calendario de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado”, señala el dictamen aprobado hoy.

Advertencias sobre el retiro de fondos de AFP

Cabe recordar que en los últimos meses diversas entidades se han mostrado en contra de un nuevo retiro de fondos de las AFP, debido al impacto que significaría para el ahorro de las futuras pensiones de los afiliados. En esa línea se han pronunciado el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Asimismo, un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que la pensión de los afiliados que retiren de las AFP será la quinta parte de su sueldo. Así, el afiliado promedio del Sistema Privado de Pensiones, de unos 35 años, que retire estos recursos y deje sus cuentas en cero (nueve de cada 10 personas quedarían en esa condición con la séptima liberación de fondos), luego, por más que vuelva a aportar a la AFP, solo recibirá al jubilarse una pensión equivalente a la quinta parte de su sueldo actual.

