Este año el índice general de la BVL acumulaba un alza 14.2% hasta el 22 de marzo, previo a la aprobación en la Comisión de Economía del Congreso de la República de un nuevo retiro de fondos de AFP. Tras ello, la BVL ha recortado este avance a 6.1% (datos de la BVL al 9 de abril).

En este periodo de tiempo varios sectores en la BVL registraron correcciones importantes en el valor de las acciones. El impacto se sintió sobre todo en los sectores construcción (22.4% vs -2%), industrial (23.1% vs 3.4%), consumo (4.9% vs -11.7%) y financiero (16.1% vs 12.7%).

Fuente: BVL, datos al 9 de abril del 2024.

Al respecto, Jorge Ramos, Gerente General de BBVA Bolsa, refirió que estas tendencias registradas abren una oportunidad a los inversores para realizar compras estratégicas de acciones que se encuentren por debajo de su valor fundamental.

“Las bajas no se dan por que a las empresas les esté yendo mal, sino que hay una caída temporal en el precio del mercado por el tema de la liquidez, ante el posible retiro de fondos de AFP”, sostuvo Ramos.

“Un inversionista paciente debe aprovechar estos momentos. Buscar las acciones más golpeadas, pero que tengan buenos fundamentos, para decidir comprar. Hay oportunidades sobre todo en los sectores financiero, consumo e industrial”, agregó Jorge Ramos.

En esa línea, Luis Ramos, gerente de estrategia renta variable en LarrainVial Research, mencionó algunas acciones que se han visto afectadas en los últimos días, pero que tienen buenos fundamentos, ya que son compañías líderes de sus sectores: Ferreycorp, Alicorp, Inretail e Intercorp Financial Services (IFS).

“Estas son empresas con buenos fundamentos, son interesantes oportunidades a revisar. En Perú hay empresas con modelos de negocios importantes y con precios atractivos”, subrayó.

¿Vienen nuevas caídas en la BVL?

El pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar el nuevo retiro de fondos de las AFP este jueves 11 de abril. De aprobarse esta medida, ¿la decisión podría generar una nueva caída en la BVL?

Al respecto, Luis Ramos ve posible este escenario, pero estima que la baja no sería considerable, pues ya el mercado se ha ido adelantando a esta medida. “Ya hay compañías que han tenido correcciones importantes, por lo que no hay mucho espacio para que el valor de las acciones toque piso”, estimó.

Respecto al periodo que la BVL seguiría volátil -de aprobarse el retiro de AFP- este sería de un máximo de tres meses, en línea con el proceso de tres abonos mensuales que dispone el proyecto de ley de retiro de hasta 4 UIT.

“Los tres meses serían un horizonte máximo. El efecto es de corto plazo y el mercado ya se ha anticipado a la corrección. Si bien podrían haber correcciones adicionales, hay valorizaciones que ya están muy deprimidas”, anotó Luis Ramos.

El dato. El nuevo retiro de fondos de las AFP significaría una salida de S/ 34,000 millones, estima la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

