Luis Castillo, gerente en precios de transferencia en TCP Group, recordó que la variación del dólar está influenciada por temas locales e internacionales. A nivel local, afecta el contexto político social, el desarrollo de la economía local, la inestabilidad política, entre otros.

No obstante, el incremento que se observa esta vez en el precio del dólar se debe a un factor internacional:

“El incremento del tipo de cambio que ha venido dándose en las últimas tres semanas ha sido por la disminución de la brecha entre la tasa de interés de la FED y el BCRP, 5.5% y 6.25%, respectivamente. Esto ha hecho que los inversionistas extranjeros demanden más dólares”, menciona Arturo García, economista y docente de Finanzas en ESAN.

Proyección del dólar para el primer semestre el 2024

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estima que este 2024, el valor de la moneda estadounidense cierre entre S/ 3.75 y S/ 3.80. Mientras que para el 2025, se espera que el tipo de cambio cierre entre S/ 3.79 y S/ 3.80 por dólar.

Para Diego Pedreschi, jefe comercial y de estrategia de mercados en Capitaria, considera que, “a corto plazo, el dólar debería estar reduciéndose de S/ 3.85 a S/ 3.83, hasta un rango más estable entre S/ 3.78 a S/ 3.82, aproximadamente”.

Arturo García comenta que, para este año, “si el BCRP continúa bajando la tasa de interés de referencia y la FED no, podría mantenerse el actual tipo de cambio o subir algo más, a S/ 3.85 incluso. Si la FED baja su tasa de interés, lo cual puede darse en el segundo trimestre, bajará el tipo de cambio. Estimo que a fines de junio puede estar entre S/ 3.75 y S/ 3.78″.

En el caso de julio y diciembre, podría presentarse hasta en S/ 3.85 por el pago de la gratificación y la cantidad de soles que hay en el mercado, dice Pedreschi.

¿El clima y las enfermedades influirían en esta variación?

Actualmente, el Perú atraviesa una ola de calor que impacta en las actividades laborales y en los sectores económicos; además de la llegada del Fenómeno de El Niño, que está generando diferentes consecuencias en las regiones del país.

A la par, el incremento de casos de dengue también mantiene en suspenso a las familias. Según el Ministerio de Salud (Minsa), se ha incrementado en un 40%, a diferencia del 2023.

El líder de Capitaria menciona que el FEN afecta a la producción, por lo que también tiene impacto en la oferta en el punto de venta y los precios que se manejan. Con ello, la economía de los ciudadanos se altera y nace una variación en el precio del dólar.

Arturo García complementa que este fenómeno influiría en las exportaciones y en la demanda de alimentos: “este efecto haría que el dólar tenga una presión al alza, o en caso contrario, tienda a bajar”.

En el caso de las enfermedades, como el dengue, si no hay suficientes trabajadores sanos que impulsen el crecimiento de la economía, habría un riesgo importante que influenciaría en la moneda.

Deudas, ahorros e inversión: ¿qué hacer y qué moneda usar?

En el caso de pagar las deudas, Luis Castillo recomienda que los ciudadanos deben solicitar préstamos en la misma moneda con la que generan ingresos para “poder cubrirse ante movimientos adversos del tipo de cambio que puedan presentarse”.

Arturo García recomienda también que se debe “ser muy cauto para tomar créditos. En el caso de personas endeudarse para adquirir activos, no para gasto. En el caso de empresas, endeudarse para generar ventas”.

En el caso de querer ahorrar, García señala que las personas o empresas deben diversificar soles y dólares, es decir, “si consideran que el dólar va a seguir subiendo, podría ser un 70% de ahorro en dólares y 30% en soles, o si considera que va a bajar, al revés”.

Diego Pedreschi considera que, si se quiere invertir, también es bueno utilizar las dos monedas “para mitigar un fenómeno monetario de la inflación”, puesto que se tendría un riesgo menor.

Finalmente, aconseja que, si se va a cambiar una fuerte suma de dinero, se realicen compras o ventas escalonadas. Es decir, si se tiene que cambiar US$ 10,000 y no hay mucha urgencia, podría realizarse con una cierta cantidad de dinero por día porque no se sabe cómo variará la moneda.

