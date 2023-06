En un análisis del Banco Central de Reserva (BCR) sobre 12 distritos -con información de Urbania-, se muestra que el precio de venta promedio es de US$ 1,783 por metro cuadrado (m2) en el periodo enero - marzo de este año.

Barranco, Miraflores y San Isidro, en ese orden, tienen los precios más altos por metro cuadrado, por encima de US$ 2,000. Salvo en el primero, los precios se incrementaron respecto a similar periodo del 2022.

De hecho, en San Isidro, uno de los distritos de la llamada ‘Lima Top’ (en este grupo se ubican las viviendas de mayores precios), el precio del metro cuadrado subió de US$ 1,974 en el primer trimestre del 2022 a US$ 2,136 en el primer tramo de este año.

En una mirada más general, se puede ver que de los 12 distritos analizados, solo en cuatro de ellos se registraron crecimientos: el antes mencionado, San Isidro (16.3%), así como Miraflores (6.3%), San Borja (4.2%) y Surco (2.8%).

En el resto se dieron caídas, sobre todo en La Molina (-16.4%), Pueblo Libre (-14.2%) y Barranco (-11.3%).

Precio de venta en US$ por m2 Distritos 2022 - IT 2023 - IT Var. % La Molina 1,538 1,411 -16.4 Pueblo Libre 1,587 1,474 -14.2 Barranco 2,333 2,200 -11.3 Jesús María 1,728 1,651 -8.9 Lince 1,912 1,871 -4.3 San Miguel 1,439 1,419 -2.8 Surquillo 1,696 1,683 -1.5 Magdalena 1,729 1,726 -0.3 Surco 1,726 1,750 2.8 San Borja 1,889 1,929 4.2 Miraflores 2,083 2,149 6.3 San Isidro 1,974 2,136 16.3 Promedio 1,803 1,783 -2.2 Fuente: Urbania. Elaboración: BCR.

Mientras los precios de venta principalmente caen, el alquiler anual por metro cuadrado sobre todo sube. En el primer trimestre se ubicó en US$ 99 por m2, un incremento de 8.4% respecto a similar periodo del año pasado.

Por ejemplo, los mayores incrementos -a doble dígito- se dieron en distritos como La Molina (30.2%), Pueblo Libre (24.2%), Barranco (22.5%), San Miguel (21.2%), Miraflores (20.3%) y Jesús María (10.6%).

Alquiler anual en US$ por m2 Distritos 2022 - IT 2023 - IT Var. % La Molina 66 76 30.2 Pueblo Libre 74 83 24.2 Barranco 115 128 22.5 San Miguel 75 83 21.2 Miraflores 108 119 20.3 Jesús María 94 99 10.6 San Borja 88 91 6.8 Magdalena 98 101 6.1 Surco 86 88 4.6 Lince 108 108 0.0 Surquillo 100 96 -8.0 San Isidro 130 119 -16.8 Promedio 95 99 8.4 Fuente: Urbania. Elaboración: BCR.

Ratio precio de venta / ingreso por alquiler anual (PER)

Al primer trimestre de 2023, el precio de adquisición de un departamento equivale en promedio al ingreso proveniente de 18 años de alquiler. Ello es menor al calculado en el trimestre anterior (18.9 años), debido a la reducción de los precios de venta promedio (de US$ 1,809 a US$ 1783 por m2) y al incremento del alquiler anual promedio (de US$ 96 a US$ 99 por m2).

“De este modo, el valor del PER se ha venido reduciendo desde 2022, debido a la recuperación de los precios de los alquileres, cada vez más cercanos a valores prepandemia, en un contexto de estabilidad en el precio de venta”, argumenta el BCR.

