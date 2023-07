De acuerdo con el informe de la plataforma de propiedades, los precios más bajos se ubican en los distritos periféricos del sur y norte de Lima.

En promedio, en Villa El Salvador, por ejemplo, el precio de un departamento considerado caro supera los US$ 75,000 y en Carabayllo se ubica en más de US$ 76,000.

Entre tanto, uno considerado barato cuesta US$ 38,000 en Carabayllo, US$ 44,999 en Comas y US$ 48,000 en Villa El Salvador, en promedio, con datos de Properati.

Refirió que la demanda en ambos distritos, Villa el Salvador y Carabayllo, alcanza el 3%, respectivamente, de todas las búsquedas de vivienda en venta.

“Los datos indicados sobre Villa El Salvador y Carabayllo marcan estadísticamente que, por debajo de ese nivel, hay un 10% del mercado con precios más bajos. La realidad establece que el número de dormitorios, así como la extensión de la superficie de una vivienda están correlacionados con el valor de un inmueble; mientras más grande, más alto el precio”, sostuvo Properati.

Por la zona de Comas y Lurigancho-Chosica las cifras son bastante similares. En el primer distrito se considera que un inmueble es muy costoso cuando su precio supera los US$ 95,000, en promedio, y en el segundo cuando es más de US$ 85,000.

Contrariamente, en ambos distritos un departamento muy barato promedia los US$ 45,000 -o menos-.

Distritos más caros

Del análisis mensual, los precios de departamentos de los distritos que congregan Lima Top (San Isidro, Miraflores, San Borja, Barranco y Santiago de Surco) han presentado una tendencia al alza en junio con una variación mensual de entre el 2% al 5% (respecto de mayo).

En Barranco, por ejemplo, existen en oferta más de 40 inmuebles que superan el millón de dólares. Mientras que una vivienda que se considera barata en esa zona cuesta menos de US$ 107,500.

En San Isidro la cifra de departamentos que superan US$ 1′000,000, se acerca a los 200 inmuebles (9% de la oferta del mercado en dicho distrito). En tanto, los más baratos bordeab los US$ 198,000.

Las búsquedas por viviendas en venta en Barranco y San Isidro representan el 7% y 10%, respectivamente, del total que se realizaron en Properati entre abril y junio.

El 10% de los departamentos más caros de Miraflores superan los US$ 620,000 y en Santiago del Surco los US$ 550,000. “Un inmueble en venta se considera muy barato si cuesta menos de US$ 170,000 en Miraflores y menos de US$ 150,000 en Surco”, anotó.

Lima moderna

Jesús María, Magdalena del Mar, Lince, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo son seis distritos que conforman Lima Moderna.

En Jesús María un departamento se considera costoso cuando su precio total excede los US$ 228,000 y es barato cuando es de US$ 86,500 o menos.

Estas cifras se asemejan a las de Surquillo, donde US$ 230,000 es el valor de un inmueble caro y US$ 88,000 es el precio de una vivienda barata.

San Miguel es el distrito de Lima Moderna que registra un menor precio para un departamento costoso, con un precio de US$ 170,000, mientras que en este distrito debe costar menos de US$ 78,000 para considerarse barato.

Properati sostuvo que el valor más alto para un departamento costoso se encuentra en Cercado de Lima, con un precio de US$ 410,000; en este distrito un inmueble se considera barato si cuesta US$ 75,000 o menos.

Distrito Precio barato Precio caro Carabayllo US$ 38,000 US$ 76,424 Comas US$ 44,999 US$ 95,000 Lurigancho-Chosica US$ 45,000 US$ 85,000 Lurín US$ 47,000 US$ 174,000 Villa El Salvador US$ 48,000 US$ 75,000 Rímac US$ 49,500 US$ 205,000 Los Olivos US$ 50,000 US$ 139,500 San Juan de Miraflores US$ 52,000 US$ 228,000 San Juan de Lurigancho US$ 53,500 US$ 150,000 La Victoria US$ 55,000 US$ 155,000 San Martín de Porres US$ 56,000 US$ 125,000 Breña US$ 62,000 US$ 130,000 Ate US$ 69,000 US$ 184,000 Chorrillos US$ 75,000 US$ 351,000 Cercado de Lima US$ 75,000 US$ 410,000 San Miguel US$ 78,000 US$ 170,000 Santa Anita US$ 80,000 US$ 313,856 Lince US$ 85,000 US$ 215,000 Pueblo Libre US$ 85,000 US$ 205,000 Jesús María US$ 86,500 US$ 228,000 Surquillo US$ 88,000 US$ 230,000 Magdalena del Mar US$ 99,000 US$ 280,000 La Molina US$ 100,000 US$ 320,000 Barranco US$ 107,500 US$ 1,050,000 Santiago de Surco US$ 150,000 US$ 550,000 San Borja US$ 170,000 US$ 498,000 Miraflores US$ 170,000 US$ 620,000 San Isidro US$ 1980,000 US$ 1,010,000

SOBRE EL AUTOR Javier Artica Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.

