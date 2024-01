“Cuando la capitalización bursátil de un país está por debajo del 50% de su PBI, su bolsa está barata; en Perú y México este índice representa el 35%, están baratas, y en Argentina hablamos de 5%, está muy barata”, dijo a Gestión Roberto Ruarte, socio de Washington Capital.

En el sector agrícola, por ejemplo, Cresud tiene 930,000 ha de campo y debería valer US$ 12,000 millones en Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sin embargo, hoy su valor es de US$ 800 millones, detalló.

En contraste, en Brasil o Chile la capitalización asciende al 70% y, en el mundo desarrollado, la capitalización bursátil de Nueva York representa el 200% del PBI de EE.UU, agregó.

Según el gestor de fondos, Argentina produce commodities como oro, plata y cobre, similar a sus pares, pero exporta 10% de lo que hacen ellos.

La gente no invertía en este país porque no le era confiable, pero Milei está cambiando este panorama y surgen oportunidades tanto en acciones como en bonos que cotizan muy por debajo de lo que deberían, comentó.

En esa línea, Ruarte sugiere a quienes se sientan atraídos por el mercado argentino, ingresar hoy que está muy barato. Los peruanos pueden invertir en varios instrumentos argentinos incluso desde su país y sacar su dinero con facilidad, mientras que antes era muy difícil hacerlo, expresó.

“Hablamos de un escenario disruptivo, tener algo de derecha con postura liberal, esto le encanta a la bolsa, las acciones y los inversionistas; pero si van a esperar a que se concreten las propuestas de Milei no podrán comprar participación en un banco a US$ 16 sino a US$ 70, ya no será una oportunidad”, enfatizó.

¿En qué invertir en Argentina?

El S&P Merval trepó 68% en dólares el año pasado, mientras que un bono se apreció 60% en divisa extranjera, retornos significativos comparados con otros activos en Latinoamérica.

Con ello, sostuvo que este ciclo positivo para la bolsa argentina se prolongaría, por lo menos, hasta el 2032, periodo en el que se podrían obtener retornos superiores a 30% anual.

Así, sugiere apostar por instrumentos vinculados al sector bancario -por estar barato-, empresas de agro, de petróleo y gasoducto (como Vaca Muerta de la firma YPF). Además, en renta fija recomienda bonos soberanos con vencimientos en 2030 y 2035, que cotizan en valores atractivos.

Indicó que los peruanos pueden acceder a estos activos a través de notas estructuradas tanto en soles como en dólares, o también mediante fondos de inversión como Argentina MMXXIII.

¿Cuáles son los riesgos?

Ruarte precisó que la inflación subió fuertemente en Argentina pues se han sincerado algunas variables macroeconómicas, mientras que los salarios se sitúan en niveles muy bajos y crean un escenario riesgoso que la gente podría no soportar.

“Cuando Mauricio Macri (ex presidente) intentó hacer sus reformas lo hizo gradualmente, pero lo de Milei es una política de choque; veremos si Argentina, cansada de la receta populista, resiste; si logra que empiece a bajar la inflación sería favorable para los mercados”, manifestó.

Aunque el experto estima que el desempeño favorable del mercado se daría al margen del presidente -pues el país lleva 20 años de un mal desempeño y ahora le tocaría cambiar de tendencia-, acota que una de salida de Milei de la presidencia o un contexto en el que no se concretan sus propuestas provocaría volatilidad, acompañada de ciertas caídas en las cotizaciones.

Asimismo, señaló que si bien algunos instrumentos han subido hasta cuatro veces su valor, aún les falta apreciarse cinco veces más para alcanzar niveles acorde con sus fundamentos, por lo que hay espacio para generar ganancias en este mercado.

