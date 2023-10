Gestión conversó con el managing director de Deuda Privada de Credicorp Capital Asset Management, Carlos Blanco para conocer lo que está sucediendo actualmente con los fondos de inversión.

Así, Blanco comentó que en el país, existirían más de 2,200 medianas y grandes empresas que pueden financiarse con condiciones más flexibles, mediante fondos de inversión de deuda estructurados. “Creo que existe espacio para el financiamiento (de empresas grandes y medianas) mediante deuda estructurada en el país”, sostuvo.

En la banca tradicional, en la cartera comercial -desde microempresas hasta grandes empresas-, refirió, hay unos US$ 68,000 millones colocados, y unos US$ 1,500 millones en fondos de inversión de deuda privada. Por lo que “se espera se alcance a esas más de 2,200 compañías, entre grandes y medianas, con una exposición equivalente a US$ 26,000 millones en el sistema financiero”, expresó Blanco.

Los fondos de inversión de deuda estructurados, es decir, adecuados a las características o necesidades de las compañías, son una alternativa de financiamiento al que ofrece la banca a las empresas grandes y medianas.

Así, por ejemplo, en el caso de Credicorp Capital Asset Management, se enfoca en las medianas y grandes empresas en el país, que están bancarizadas, y a través de fondos se gestionan estructuras de financiamiento que privilegian condiciones más flexibles para ellas como: plazos más largos, periodos de gracia al inicio de las transacciones, entre otros.

“Nuestro fondo 1 tiene ahora S/ 550 millones de recursos comprometidos, de los cuales ya se colocaron S/ 450 millones, debiendo finalizar la inversión (o colocación del dinero comprometido) en los próximos seis meses”, detalló Blanco.

Agregó que este fondo cuenta con 11 empresas (entre medianas y grandes) y se cerraría con 15 compañías, de diferentes sectores económicos como: educación, logístico, retail, inmobiliario, entre otros.

En los próximos seis meses prevé que se lanzará un fondo 2, que alcanzaría el mismo o mayor nivel de recursos comprometidos que el fondo 1, dirigiéndose también a las grandes y medianas empresas del país. “Se espera llegar a unas 20 empresas”, dijo.

Los fondos de inversión brindan una alternativa de inversión más a los inversionistas (institucionales) para que diversifiquen sus riesgos y obtengan retornos razonables.

Tasas y reperfilamientos de deuda

Blanco comentó que los costos de financiamiento para las empresas (grandes y medianas) a través de este tipo de fondos de inversión (en soles) oscilan entre 11% y 13%, dependiendo de cómo se muevan las tasas en el mundo -las cuales aún están altas-, el plazo y los riesgos de las mismas.

Las tasas de interés promedio de los créditos a las grandes y medianas empresas en soles en el sistema bancario se ubicaron en 10.27% y 14.06%, respectivamente, al 10 de octubre pasado, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El financiamiento se requiere dependiendo del momento del ciclo económico y en tiempos complicados, las empresas pueden optar por reperfilar sus deudas con la finalidad de tener un poco más de liquidez y holgura, y puedan cumplir con sus obligaciones con comodidad.

“Tenemos financiamientos para inversiones de capital, pero una buena parte de nuestro fondo está dirigido a reacomodar los pagos que tienen las empresas con otras formas de financiamiento”, sostuvo.

En la banca, los préstamos a la gran empresa retrocedieron 12.48% a agosto último, al llegar a S/ 53,946.49 millones, desde los S/ 61,641.68 millones a igual mes del 2022; mientras que créditos a las medianas empresas disminuyeron 15.58% a agosto de este año, al ubicarse en S/ 51,050.55 millones, frente a los S/ 60,473.32 millones, según información difundida por la SBS.

Sin embargo, a setiembre de este año, el financiamiento de las empresas en el mercado de capitales llegó a US$ 715.58 millones, mostrando un crecimiento de 56.8% respecto a igual periodo del 2022, cuando alcanzó los US$ 456.47 millones, según información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Cabe destacar que la mayoría de emisiones de deuda de las empresas en bolsa local fueron de corto plazo.