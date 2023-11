Los fondos de deuda privada corporativa requieren que se deje el dinero invertido por más tiempo, lo que significa que tienen menor liquidez -para el inversionista-, pero hoy ofrecen cierta estabilidad y buen retorno, beneficios que llaman la atención de los peruanos, dijo Juan Carlos García, gerente general de BanBif.

Sin embargo, cuando un activo ‘se pone de moda’, como está pasando con la deuda privada que viene creciendo de forma acelerada, el problema es que los términos de la operación se vuelven más laxos, alertó Renaud Pelat, director de Inversiones Alternativas de ACP Group.

LEA TAMBIÉN Despegan proyectos multifamily en Lima por demanda para alquilar vivienda

“Está entrando mucho dinero en esta estrategia, hay mucha gente que quiere prestar (invertir en los fondos de deuda) pero son pocos (empresas) los que necesitan dinero prestado”, mencionó.

Según el especialista, en este escenario el spread del financiamiento se reduce y, lo más preocupante, es que los covenants (acuerdos) se tornan más flexibles.

“Los covenants son como candados que se ponen a la empresa, por ejemplo, límites de endeudamiento; pero como cada vez hay más dinero en este mercado, las compañías pueden buscar a quien le de mejores condiciones”, explicó.

Asimismo, Pelat advirtió sobre una adecuada elección del manager del portafolio. “Hay fondos que son buenos en otros activos pero no en este mercado de deuda privada. Hoy deciden entrar a este producto porque está de moda y suscriben clientes, pero luego tienen dificultades y terminan colocando préstamos (a empresas) de mayor riesgo”, manifestó.

García detalló que observa mayor participación de estos fondos en infraestructura, comunicaciones y logística, sectores líderes del mercado, aunque la evaluación se debe hacer caso por caso pues también hay opciones en otros segmentos.

LEA TAMBIÉN Aseguradoras acentúan inversión en fondos y fideicomisos inmobiliarios

¿Qué alternativas encuentran en Perú?

Por su parte, Daniel Vargas, Portafolio Manager de Renta Fija de Moneda Asset Management, destacó que se empieza a encontrar oportunidades de inversión en papeles corporativos (títulos de deuda de empresas) de Perú y Chile.

Brasil y México son históricamente parte importante en el portafolio, pero “el lado bueno de gobiernos malos”, como los de Chile y Perú, es que cuando las economías crecen poco, surgen alternativas interesantes, dijo.

“La idea no es no tomar riesgo, sino que el riesgo asumido esté compensado por una tasa atractiva a futuro. En nuestro juicio pasado, no era el caso de corporativos chilenos y peruanos pero hoy sí lo es, sí compensa”, enfatizó.

En esta línea, detalló que encuentran oportunidades en bonos de empresas de infraestructura, industriales, servicios públicos y retail . Además, se evalúan opciones en compañías de telecomunicacione s, pese a ser un sector muy cuestionado, comentó.

“No creemos que el futuro está en un sector en específico, pero el precio al cual hoy podemos comprar negocios, que sabemos que van a generar niveles de cash en el futuro, puede ser atractivo”, especificó. Estos comentarios se brindaron en el evento Oportunidades de Inversión 2024, organizado por BanBif.

2.3 billones de dólares sumaría el mercado global de deuda privada en el 2027, según investigadores en EE.UU.

LEA TAMBIÉN Familias de alto patrimonio: aumenta interés por fondos de deuda privada y de bonos

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.