Al cierre del 2023, la colocación de crédito al segmento mype apenas aumentó 2.2%, contabilizando el programa Reactiva Perú, lejos del 7.7% de crecimiento anual registrado en el 2022, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Incluso, pese a que en diciembre se suele observar una mayor toma de deuda de los negocios por la campaña de fin de año, esta vez la variación respecto de noviembre fue negativa (-1.1%).

Los conflictos sociales y políticos, así como los temores por un fenómeno climático fuerte hicieron del 2023 un año muy complejo para el otorgamiento de créditos, comentó Walter Rojas, gerente central de Negocios de Caja Cusco.

Enfatizó que la elevada inflación y las altas tasas de interés evitaron la promoción de campañas de financiamiento con mejores costos y, en contraste, las microfinancieras optaron por limitar la oferta de crédito.

“Incluso las entidades decidimos brindar reprogramaciones y acotar algunas líneas de crédito para cuidar a nuestros clientes y que no se afecten en el sistema o caigan en sobreendeudamiento”, declaró.

Manuel Chacaltana, gerente central de Finanzas de Caja Arequipa, argumentó que este enfriamiento también tiene su origen en el menor dinamismo de las ventas de los negocios.

El consumo se redujo, sobre todo, en el último medio año y los empresarios, probablemente, no han tenido la necesidad de generar un crédito para atender a sus clientes, añadió.

Aún cuando el Gobierno puso a disposición de las entidades financieras recursos garantizados para que los canalicen con condiciones más flexibles, las mypes han sido reacias a tomarlos, manifestó.

Consumo

Para el presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, Jorge Delgado, el problema de fondo para las mypes no es que les entreguen dinero a través de préstamos, sino que el consumo es débil.

“Si bien es cierto que hay dinero a través de los programas del Estado, el problema para las mypes no es la plata, sino las menores ventas. La gente tiene menos ingresos y prioriza gastos; no compran lo que habitualmente consumen. Si las mypes antes vendían 1,000 y hoy solo 500, entonces para qué se van a endeudar más, si saben que luego no tendrán flujos de ingresos para pagar”, manifestó.

Un mercado laboral deteriorado y con mayor desempleo, a consecuencia de menores inversiones del sector privado, afecta el consumo y, por tanto, las perspectivas de generar ingresos por parte de las mypes, lo que a su vez las vuelve más cautas en sus decisiones de financiamiento, pues tienen deudas con el sistema financiero y proveedores, sostuvo.

Al igual que las empresas grandes y medianas, las mypes dependen de la confianza, de las perspectivas de que mejorará el consumo y podrán vender más; pero en el escenario crítico para los consumidores por los problemas de empleo, los micrompresarios no consideran que sea el momento para endeudarse, refirió Delgado.

Impulso

En el primer trimestre del 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) creó el programa Impulso Myperú para afianzar el financiamiento a las empresas de todos los sectores económicos mediante garantías del Gobierno Nacional. Con ello, los negocios pueden acceder a créditos de capital de trabajo, adquisición de activo fijo (maquinarias, vehículos, infraestructura) y consolidación de deudas.

A la fecha, se han asignado S/ 7,400 millones en garantías a entidades del sistema financiero participantes de las subastas de COFIDE, lo que significa casi la mitad de un fondo total de S/ 15,000 millones, a una tasa promedio de 12.79%.

Sin embargo, solo se han desembolsado créditos por S/ 2,454 millones en beneficio de 109,000 empresarios en el país, al 26 de enero. Ello implica la tercera parte de los garantías asignadas por el Gobierno.

Delgado indicó que a pesar de los S/ 15,000 millones en garantías de Impulso MyPerú, el monto colocado en préstamos a mypes es relativamente bajo.

“La garantía no es el tema. Si las mypes no tienen seguridad de que venderán los productos que desarrollan o adquieren, porque no hay consumo, no tomarán más deuda”, consideró.

En tanto, Chacaltana reiteró que este proceso de colocación de préstamos está demorando un poco más de lo previsto. “No solo debíamos ver que los clientes cumplan ciertos requisitos en su calificación de riesgo, sino también que ellos acepten entrar a Impulso y que Cofide los valide, pero no necesariamente querían formar parte del programa”, expresó.

Rojas mencionó que quienes están tomando estos préstamos lo están haciendo con cautela pues no requieren ‘stockearse’ como lo hacían antes. “Ya no compran trescientos o cuatrocientos productos sino cien o doscientos, dependiendo de lo que esperan vender”, complementó.

Tasa

Además, Chacaltana precisó, que la tasa a la cual debe prestar la entidad financiera está por debajo de la que le permite soportar el punto de equilibrio.

La tasa de Impulso Myperú se ubicó en 13% al cierre de 2023, mientras que en el sistema financiero el costo promedio del crédito a la micro y pequeña empresa asciende a 37.4% y 22%, respectivamente.

El ejecutivo indicó que si bien un porcentaje de los préstamos otorgados cuenta con el respaldo del Estado, hay cierto riesgo que asumen las microfinancieras, al cual se debe sumar el costo operativo de las agencias y colaboradores que ejecutan el acercamiento a los clientes.

“Estos créditos no son para que las entidades generen márgenes o esperen cierta rentabilidad porque incluso las subastas establecen tasas máximas a cobrar; pero, la tasa implicaba un desincentivo frente a poner nuestros esfuerzos en la colocación de recursos propios”, acotó.

Delgado coincide con la tesis de que las bajas tasas de interés de las subastas de Impulso MyPerú tampoco favorecen los préstamos de las microfinancieras, pues el costo operativo y crediticio es mayor, afirmó. Los topes a tasas de interés también quitaron acceso al sistema financiero a muchas mypes, que ahora tienen que recurrir a los préstamos informales, o “gota a gota”, advirtió.

Mype (Foto: gob.pe)

Cofide modifica condiciones de subasta de Impulso Myperú

Las subastas de fondos garantizados por el Gobierno cuentan con nuevos requerimientos desde este año, a fin de fomentar la colocación de recursos para capital de trabajo.

Durante el 2023, cada institución financiera era libre de asignar los fondos captados de COFIDE, pero ahora se ha establecido tres segmentos a los cuales canalizar este dinero, dijo Walter Rojas, de Caja Cusco.

“Las condiciones indican que hagamos un mix en la cartera que incluya un porcentaje de créditos nuevos, otro de clientes inactivos y, el tercero, ya con nuestros clientes”, especificó.

Para Rojas, esto podría mejorar los desembolsos del programa que hasta ahora muestra un rezago frente al monto de garantías ya otorgado a los bancos y microfinancieras.

