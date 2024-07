“El porcentaje de deterioro de la cartera crediticia es alto, no solo en el crédito vehicular, sino en general, en créditos de consumo, (y para) pequeña y microempresa. (Y esto se observa) no solo en bancos, sino en empresas financieras y microfinancieras. Mientras ese porcentaje de la cartera en problemas sea alto, la tasa de interés no va a disminuir de manera importante”, sostuvo Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Morisaki explicó que existirán menos posibilidades de expandir el financiamiento de vehículos si se mantienen altas las tasas de interés. Estas se encuentran hoy entre 9% y 20% anual, según el BBVA.

“Adicionalmente, los bancos y entidades financieras mantienen prudencia porque ven que el deterioro de la cartera todavía es alto”, indicó el gerente, quien refirió que el ratio de morosidad actualmente es de 4%.

En este contexto, la AAP estima que la expansión del crédito vehicular se mantendría alrededor del 5% anual en el 2024. Sin embargo, en años anteriores, se alcanzaron niveles de crecimiento, incluso, de entre 18% y 20% anual, comentó Morisaki.

Desde las entidades financieras, el diagnóstico del mercado es similar. “Hubo un impacto de morosidad a nivel del sistema que hace que algunas instituciones sean más cautelosas al momento de otorgar crédito vehicular”, señaló Julio Anaya, gerente comercial de Crédito Vehicular y Floor Plan del BBVA en Perú.

Ratio de morosidad

El ratio de morosidad de 4% a simple vista parecería bajo. Sin embargo, aclaró Morisaki, este porcentaje considera solo aquellos préstamos en cobranza judicial o vencidos.

“(Para el cálculo de ese 4%) no se toman en cuenta aquellos créditos reestructurados, refinanciados o incluso los que fueron ya castigados y que los bancos sacaron de su cartera (al asumir que no podrán recuperarse)”, advirtió el analista.

¿Y a cuánto podría realmente ascender el porcentaje de deterioro de la cartera vehicular? Morisaki admite que no lo puede precisar. Sin embargo, en el crédito de consumo, donde el ratio de morosidad es de 6%, si se incluyen los préstamos reestructurados, refinanciados y los castigos, el porcentaje se eleva a 16%. Dicho ratio, apuntó el analista, podría catalogarse como el crédito de alto riesgo.

Por su parte, Julio Anaya del BBVA no coincide con este análisis. “No puedes considerarlo de la misma forma. En un (préstamo) refinanciado (a diferencia de uno atrasado) hay voluntad de pago del cliente”, apuntó.

Menores ventas de vehículos

La industria automotriz espera vender este año entre 152 y 155 mil vehículos, lo que representa una caída del 8% respecto al 2023. Ello, sostuvo Julio Anaya del BBVA, impacta en el otorgamiento de crédito vehicular.

“Nosotros vemos dos escenarios. El mejor es equiparar el 2023, y el otro es regresar a los niveles del 2022, lo que implicaría un decrecimiento de -5% en préstamos vehiculares”, sostuvo el gerente comercial.

Según Anaya, hacia el segundo semestre se espera un mayor nivel de actividad en el otorgamiento de crédito vehicular. Sin embargo, esto dependerá de varios factores como los ingresos extra que recibirán en modo de gratificaciones y CTS los trabajadores dependientes.

Además, si el BCR baja su tasa de referencia, ello se traduciría en un menor costo para las entidades financieras y, por ende, se impulsaría el financiamiento de vehículos, sostuvo el ejecutivo del BBVA.

Modelos (Pieza)

En las ventas del sector automotriz, principalmente son demandados los modelos SUV o vehículos deportivos utilitarios por su traducción del inglés (un 48%), seguidos por los pickups (20%) y automóviles (17%). Esa misma estructura siguen los créditos vehiculares, explicó Julio Anaya, gerente comercial de Crédito Vehicular y Floor Plan del BBVA en Perú. El ejecutivo refirió además que la vida útil de los préstamos (el tiempo en que se pagan) es en promedio de entre 36 y 48 meses.

