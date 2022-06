Las clavadas de Shaquille O’Neal han sido también fuera de las canchas de baloncesto. La leyenda viviente, que destrozaba los tableros al momento de encestar, y actual miembro del Salón de la Fama de la NBA, ha sabido cómo invertir su dinero y no repetir el patrón de algunas estrellas que terminan en la bancarrota pocos años después de su retiro.

El histórico basquetbolista, de 2.16 metros, ha sabido incrementar su fortuna, luego de su retiro 1 de junio de 2011, tras las múltiples lesiones a lo largo de la última temporada que jugo 2010-2011 con los Angeles Lakers.

Pero ¿cuál ha sido el secreto de Shaq? El ahora empresario, a sus 50 años, ha contado que una de sus mejores inversiones ha sido Google, cuyas acciones valían US$75, en 2004, y ahora, en 2022, rondan los US$1,200.

¿CÓMO SHAQUILLE O’NEAL INVIRTIÓ EN GOOGLE?

Shaquille O’Neal reveló en una entrevista que su primera gran oportunidad de invertir fue en el año 2004 mientras estaba “de niñera”. Aunque en ese momento ya era una mega figura del deporte con una importante fortuna, le tocó cuidar de unos niños y ahí se le abrió la gran ventana. “Te confieso que yo estaba de niñero con los hijos de un tipo que entró a una junta. Al salir me agradeció por haber estado pendiente de ellos y me dijo: ‘¿Sabes? Te quiero agradecer invitándome a mi inversión’. Me dijo que era en algo llamado Google, comenzó a hablarme de cómo sería el futuro, la tecnología, que los teléfonos harían todo por nosotros y me recomendó invertir dinero, así comencé en Google”, platicó hace tiempo en el Ellen Degeneres Show, cuenta el portal Mediotiempo.

En TikTok, en tanto, se ha viralizado una nueva entrevista que O’Neal concedió recordando su inversión en Google. “¿Mi primera gran inversión? Diría que Google. Un día estaba sentado jugando en el Hotel Beberly Hills y escuché a dos caballeros hablar del motor de búsqueda de Google; que si algún día los móviles van a ser así, asá... tecleas cualquier cosa y aparece. Y yo escuchando. Me gustaría invertir en eso”, dijo el ganador de cuatro títulos NBA.

“Leímos un artículo del gran éxito que habían tenido algunos de los primeros inversores. Es estar en el lugar y en el momento adecuado y solo así la oportunidad vendrá”, añadió. Mira el video.





¿DE CUÁNTO ES LA FORTUNA DE SHAQUILLE O’NEAL?

Un estudio citado por el portal Home of Playmakers, señala que alrededor del 60% de los exjugadores de la NBA cae en bancarrota o enfrentan graves problemas económicas en un máximo de cinco años luego de haberse retirado, pero en el caso de Shaquille O’Neal sucedió todo lo contrario.

Cuando era basquetbolista tuvo contratos por US$ 300 millones, pero hasta octubre del 2021, de acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, O’Neal logró aumentar su fortuna y posee más de US$400 millones. ¿A qué se debe? A sus diversas inversiones.

Shaquille O’Neal ha aumentado su fortuna desde que se retiro en 2011 (Foto: Getty)

¿CUÁLES SON LOS NEGOCIOS DE SHAQUILLE O’NEAL?

Shaquille O’Neal, en la actualidad, tiene su dinero diversificado en varios rubros y tiene como 150 propiedades.