3 de octubre del 2008. Hace 15 años

DÓLAR ROMPE LA BARRERA DE LOS TRES SOLES

BCR no pudo contener alza, pese a que vendió US$ 443.8 millones, nivel récord histórico. Ante la incertidumbre en el mercado internacional, los inversionistas se deshacen de activos considerados riesgosos para refugiarse en el dólar. Este hecho se tradujo ayer en una nueva arremetida del billete verde que cerró en S/ 3.004, el nivel más alto del año. El ente emisor va a tener que hilar fino para que esta alza no presione a la inflación, que no logró retroceder en setiembre.

3 de octubre del 2013. Hace 10 años

AHORA SECTOR SERVICIOS SERÁ EL MOTOR DEL CRECIMIENTO

Jalará a la economía por encima del comercio y construcción, según BCP. Exportaciones crecieron en agosto tras ocho meses de caída. Hay una mejora en las expectativas empresariales, pero el sector externo sigue como factor de incertidumbre. El BCR dice que es probable que la inflación sea negativa en octubre y noviembre. El BCP proyecta un crecimiento de 5.8% en el 2014, y advierte moderación en la compra de bienes duraderos.

3 de octubre del 2018. Hace 5 años

AHORA EL 82% CREE QUE LA CORRUPCIÓN HA CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Congreso tiene la mayor percepción de corrupción entre instituciones públicas. El 59% cree que corrupción se mantendrá igual al final del Gobierno de Vizcarra. El 94% de los peruanos considera que la corrupción es alta o muy alta, el mayor nivel desde el 2015. Es el segmento C de la población el que cree que hay un mayor nivel de corrupción.