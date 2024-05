El presidente electo, José Raúl Mulino, ha hecho pocas declaraciones sobre la mina de First Quantum, valorada en US$ 10,000 millones. Ésta debió cerrar el año pasado tras meses de disturbios civiles. No obstante, hay quienes albergan esperanzas de una reapertura debido a las credenciales proempresariales de Mulino y su apoyo en el pasado a la industria minera.

“Esperamos con interés un diálogo con el nuevo Gobierno y trabajar juntos una vez que asuma para encontrar una resolución que sea en el mejor interés de Panamá”, escribió First Quantum en un comunicado el lunes.

Mulino asumirá el cargo el 1 de julio.

La mina cesó operaciones en diciembre. El presidente saliente, Laurentino Cortizo, ordenó su cierre tras una sentencia del Tribunal Supremo que invalidó su contrato de operaciones. Cobre Panamá representaba el 5% del producto bruto interno del país y el cierre eliminó más de la mitad del valor de mercado de First Quantum.

La victoria de Mulino es positiva para First Quantum, escribió el analista de Royal Bank of Canada Sam Crittenden . Sin embargo, “todavía hay incertidumbre en torno a Cobre Panamá y queda trabajo por hacer para mejorar la percepción pública hacia la minería y negociar con el nuevo Gobierno antes de una reapertura”.

El resultado de las elecciones “no aceleraría las discusiones sobre una reapertura de la mina”, escribió por su parte Shane Nagle , analista del National Bank of Canada. Adujo las recientes declaraciones del ministro de Comercio, Jorge Rivera, quien dijo que la empresa no podrá extraer cobre durante el cierre y puso en duda que la empresa pueda vender las reservas de concentrado existentes en el sitio.