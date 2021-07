Una las reacciones que tuvieron los inversionistas peruanos en la coyuntura electoral fue buscar llevar su capital a otros países. Ya sea poniendo su dinero en cuentas de ahorros, en fondos de inversiones o en propiedades. Esta última es una tendencia que se vio especialmente en el sur de la Florida, en Estados Unidos.

Vicente Chávez, bróker de Remax Realty Group, trabaja en Lima y cuenta que son muchas las personas que desde abril empezaron a preguntar por propiedades en Estados Unidos. Al ser una empresa global, tiene la posibilidad de referir a un agente en sus oficinas en Florida.

“El mercado inmobiliario en Miami suele crecer entre un 1% o 3% anualmente, y desde el año pasado el crecimiento ha sido de 10%. El real estate se ha potenciado en pandemia”, indica.

El requerimiento de los clientes es por propiedades residenciales, y en menor medida por oficinas, locales comerciales y terrenos. Chávez cuenta que muchos de los que se fueron a vacunar, aprovecharon para invertir.

La demanda en Miami se debe a las facilidades que ofrecen para el capital extranjero, ya sea compañías o personas, en tema de impuestos y también desde la banca.

¿Qué hacen con las propiedades? Por lo general se da en alquiler, para recuperar la inversión y también sirve para cuando hacen sus viajes de vacaciones. “Pero es una inversión, porque son personas que no tienen residencia en Estados Unidos”, aclara.

Zonas y precios

Los precios de las propiedades han subido debido a la gran demanda que existe. Lucy Gabriela Elías, agente de bienes raíces de La Rosa Realty de Florida, enfatiza que dependiendo la zona se pueden conseguir propiedades desde US$ 140,000, como es el caso de un apartamento con dos dormitorios en el distrito de Homestead.

Mientras que en la zona de Kendall un apartamento de las mismas características cuesta alrededor de US$ 180,000 si es de un solo dormitorio.

Luego están las town houses, o villas, que son casas que no tienen espacios entre una y otra. En Kendall estas se encuentran desde US$ 280,000. Y si hablamos de casas más amplias el precio es desde US$ 380,000. Mientras que en las zonas de Cutler Bay, Miami Gardens y Sunrise las casas de 3 dormitorios van desde los US$ 350,000.

“Para tener una idea, un apartamento en Kendall de dos dormitorios lo puedes rentar en US$ 1,700. Y en Homestead en US$ 1,400. Descontando los impuestos y los pagos por asociación que son alrededor de US$ 450, te quedan US$ 950 al mes”, indica Elías, y resalta que ha venido trabajando con varios peruanos con su equipo que cubre la parte legal, financiera y de real estate.

Mientras que un apartamento promedio del segmento B medio debe estar entre US$ 350,000 y US$ 500,000 en el área del Doral que es muy atractiva para los peruanos. El precio fuera de la zona, depende de los acabados y las comodidades que tenga.

Por su parte, Luis Gautier, asesor del grupo inmobiliario Fortune International, anota que las zonas que son más lujosas que más están mirando los peruanos son Edgewater, Brickell, Key Biscayne y Sunny Isles.

Por ejemplo, en el condominio Reach & Rise en Brickell un departamento puede costar a partir de US$ 650,000. A partir de allí hay opciones mayores, como en Key Biscayne donde un apartamento puede costar US$ 1 millón y una casa a partir de US$ 2 millones. Y en la residencial Ritz-Carlton de Sunny Isles un apartamento cuesta US$ 2.8 millones.

En Fortune tienen el proyecto District 225 (Miami) en preconstrucción que empieza en US$ 350,000. Y tienen una asociación con Airbnb para rentar los apartamentos.

“Miami es una de las ciudades más seguras y rentables para tener una inversión inmobiliaria. En el 2022 ya se anunció que se realizará el Gran Premio de la Fórmula 1 aquí y eso va a generar aún más valor”, expresa Gautier, quien fue el bróker que consiguió el primer local en Estados Unidos de la cadena peruana de restaurantes Osaka.

Proceso de compra

En un reciente webinar de Fortune International Group, el vicepresidente de Interaudi Bank, Ezequiel Cignoni, explicó los requisitos que deben tener los peruanos que quieren invertir en Estados Unidos. “Se hace muy fácil el proceso de adquisición para extranjeros”, señaló.

Deben presentar una Declaración de Impuesto a la Renta de los últimos dos años, la misma que se presenta ante Sunat; un formulario bancario (Confidential Financial Statement) entre el banco y el cliente donde declara cuáles son sus activos, pasivos, patrimonio e ingresos anuales.

Para el análisis del préstamo, se debe agregar el contrato de compraventa de la propiedad. La aprobación del préstamo es un proceso que toma entre 15 días a tres semanas.

Las tasas de interés están alrededor del 4% anual, fija o variable, amortizable a 25 años. Los primeros cinco años son obligación crediticia del cliente con el banco, y luego al vencimiento de las 60 cuotas el cliente decide si refinancia o paga el total.

“Haciendo un ejercicio en el caso de un préstamo de US$ 500 mil, nosotros financiamos el 50% del valor de la adquisición inmobiliaria. Con una tasa de interés de 4.25% anual queda un compromiso crediticio mensual de US$ 2,850”, expresó Cignoni.

Detalló que para abrir una cuenta en el banco, y para cerrar la operación inmobiliaria no se necesita viajar a Estados Unidos.

Sobre el tema, Vicente Chávez de Remax agrega que hay bancos que aceptan financiar desde el 70% pagando el 30% como inicial (down payment).