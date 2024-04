El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , anunció el pasado miércoles que se tomaría unos días para reflexionar sobre si seguía al frente del Ejecutivo o renunciaba, después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez , por tráfico de influencias.

“Como ya sabrá, y si no, le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios”, dijo Pedro Sánchez en la misiva de cuatro páginas que publicó en las redes sociales.

Ahora, reina la incertidumbre en España por saber si finalmente Sánchez anunciará su dimisión el lunes 29 de abril.

Las claves de la crisis política en España

La denuncia

Antes de la publicación de la carta de Sánchez, un juez admitió a trámite las acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez, lanzadas por el grupo de ultraderecha Manos Limpias.

En su denuncia, Manos Limpias señala que, valiéndose de su condición, Begoña Gómez habría recomendado o avalado con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas.

Sostiene que uno de los empresarios que resultó adjudicatario de licitaciones por 10 millones de euros organizó más tarde un máster que dirige Gómez en el Africa Center, del centro de estudios Instituto de Empresa.

Según Manos Limpias, Air Europa “pactó pagar 40,000 euros al año a Africa Center de la denunciada” y que “el acuerdo entre Globalia (propietaria de la aerolínea) y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15,000 euros al año en vuelos de primera clase para la denunciada y su equipo”.

De acuerdo con el medio digital El Confidencial, el juzgado indaga los vínculos de Gómez con el grupo turístico español Globalia, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para un rescate durante la pandemia de covid-19 que finalmente consiguió.

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Plaza de Castilla, a quien ha correspondido el asunto por turno de reparto, declaró la causa secreta.

Begoña Gómez, de 49 años, no ocupa un cargo público en España y mantiene un perfil bajo en política.

Fiscalía pide el archivo

El jueves, la Fiscalía Provincial de Madrid pidió que se archive la investigación contra la esposa de Sánchez.

La Fiscalía apeló directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juzgado que admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias y pidió que se revoque y se archive la causa.

La Fiscalía sostiene que no hay indicios de delito que justifiquen la apertura de un procedimiento penal contra Gómez.

Basado en reportes de prensa

El jueves, Manos Limpias dijo que la denuncia que presentó contra Begoña Gómez se basó en informaciones periodísticas y que, de no ser ciertas, la responsabilidad recaería en quienes las publicaron.

Mediante un comunicado, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, indicó que tuvo conocimiento a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas.

Agregó que al ver que la Fiscalía “no actuaba de oficio”, decidió denunciar el caso para que un juzgado “comprobara la veracidad de las mismas”. Aseguró que ha ejercido “un derecho y un deber ciudadano”.

A su juicio, ahora le corresponde al juez comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. “Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir”, añadió.

¿Quién es Begoña Gómez?

Nacida en 1975 en Bilbao, en el País Vasco, Begoña Gómez es licenciada en marketing por la universidad privada madrileña ESIC. Ha realizado un máster en administración de empresas.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez se casaron en el 2006 en el Ayuntamiento de Madrid. Un año antes había nacido su primera hija Ainhoa. La segunda, Carlota, lo haría en el 2007.

¿Qué es Manos Limpias?

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, conocido como Manos Limpias, fue fundado en 1995 por Miguel Bernad y se define como un sindicato formado por funcionarios públicos. Sin embargo, su principal actividad es una plataforma que persigue casos judiciales.

Sus acciones más conocidas son las querellas presentadas contra jueces, políticos, logros sociales, personajes de ficción, acciones sindicales o protestas sociales en España, indica Rtve.es.

Qué pasa si Pedro Sánchez renuncia?

El artículo 101 de la Constitución Española tiene previsto el caso de una dimisión o fallecimiento del jefe del Ejecutivo o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría ser una moción censura.

“El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente”, según la Carta Magna.

Si Pedro Sánchez renuncia, todo su gabinete continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.

Con información de EFE

