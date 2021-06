En medio de la incertidumbre por el próximo cambio de Gobierno, algunos peruanos podrían estar evaluando diversificar el riesgo invirtiendo en el exterior.

Una alternativa es apostar por la compra de inmuebles en Estados Unidos, destacó Ariel Arrocha, director de la consultora Latam en USA, especializada en asesorar a personas y empresas interesadas en invertir en ese mercado.

“Quienes empiezan a invertir en Estados Unidos suelen hacerlo con opciones conservadoras como el mercado inmobiliario, pues da tranquilidad por la seguridad jurídica y es una economía más estable en comparación a la problemática local que se puede dar en los países latinoamericanos”, refirió.

Arrocha subrayó que en Estados Unidos se pueden comprar inmuebles desde US$ 65,000, un nivel de precios incluso por debajo de algunas zonas de Lima.

Indicó que las zonas más atractivas para los inversores latinos son los estados de Florida, California y ciudades como Detroit, Baltimore y Filadelfia, debido a los menores precios de los inmuebles respecto a otras zonas de Estados Unidos.

En Florida, los inmuebles se compran para ponerlos en alquiler ya sea para una renta vacacional temporal o para rentas tradicionales anuales.

Arrocha señaló que en este estado, en ciudades como Fort Lauderdale, Miami y sus alrededores, se pueden conseguir inmuebles de 100 m2 desde US$ 120,000, con rentas anuales en bruto de 7.5% a 8%, que tras descuentos de gastos e impuestos se genera una renta neta de 5% a 5.5%.

Asimismo, el especialista destacó a Detroit como una de las ciudades más atractivas para invertir en inmuebles, pues debido a una crisis económica desde el 2013 con el retiro de compañías industriales, el valor de las propiedades se redujo pero no el de los alquileres.

Así, Arrocha indica que en Detroit se pueden encontrar inmuebles de entre US$ 65,000 a US$ 85,000, con una renta mensual de entre US$ 950 a US$ 1,000, lo cual genera una rentabilidad neta anual de entre 10% a 12%.

Por otro lado, refirió que el impuesto a la propiedad en Estados Unidos depende del estado pero varía entre 1.1% a 1.5% anual del valor fiscal de la propiedad, el cual está por debajo de su valor comercial.

Inversión a distancia

Arrocha señaló se puede invertir en inmuebles desde Perú, con la ayuda de un broker, sin la necesidad de viajar a Estados Unidos.

O también se puede viajar de forma temporal, con la visa de turismo y negocios temporales.

“Van juntas la visa de turismo y negocios, que abarca a la compra de inmuebles. Se puede viajar con esta visa para hacer la inversión, no hay inconvenientes, pero sí se debe sustentar al fisco el origen de los fondos para garantizar que sean lícitos”, anotó.