¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 25 de junio?

25 de junio de 1994, hace 25 años

SE REDUCIRA DEUDA CON EL BANCO AGRARIO EN 225 MILLONES DE DOLARES

Presidente Fujimori señaló que comunidades campesinas podrán comercializar la fibra de vicuña bajo la marca Vicuñandes.



25 de junio de 1999, hace 20 años

FMI VATICINA UNA RECUPERACION MAS RAPIDA DE ECONOMIA PERUANA

Fondo Monetario también señaló que el Gobierno deberá seguir vigilando de cerca la situación de la banca. Estima que demanda interna caerá 1.7% este año. Ayer se aprobó Carta de Intención.

25 de junio del 2004, hace 15 años

FERRERO: TOLEDO NO GOBIERNA SOLO PARA EMPRESARIOS

Premier responde a críticas de Sociedad Nacional de Minería señalando que mayoría de la población está a favor de regalías. Considera que no siempre hay que guiarse por opinión de empresarios

25 de junio del 2009, hace 10 años

PLUSPETROL CONFIRMA: NO HAY GAS PARA NUEVOS USUARIOS

Compañía no firmará más contratos de suministro hasta que certifique reservas adicionales. Aún no hay renegociación formal del contrato para exportar el gas. Empresa invierte para ampliar la capacidad de procesamiento en Camisea. Pluspetrol admitió que no sabe cuándo se podrá confirmar y certificar como comerciales las reservas probables estimadas en el yacimiento de gas de Camisea.

25 de junio del 2004, hace 5 años

SUNAT PONE PUNTERÍA EN INGRESOS DE LOS GERENTES

La nueva veta de oro en la recaudación son los aportes a Essalud y ONP. La administración tributaria cada vez más centra su fiscalización en las gratificaciones extraordinarias, en el pago de utilidades voluntarias y en la venta de acciones que dan las empresas a sus ejecutivos clave. Asimismo, la Sunat está desconociendo el pago del IGV de las facturas de servicios presentadas por services.