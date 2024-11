¿Qué ha aprendido en estos 14 años de liderazgo en Konecta?

Comenzamos con una operación pequeña, un solo cliente y tan solo 60 personas, y hoy somos una empresa que atiende a más de 60 clientes con 18,000 colaboradores. Esta experiencia ha sido sumamente retadora, especialmente porque el 80% de nuestra fuerza laboral está compuesta por jóvenes de entre 18 y 28 años. Lo más valioso que he aprendido es la importancia de la gestión de personas. He entendido que es crucial ofrecerles oportunidades de desarrollo, capacitarlos y brindarles una clara trayectoria profesional para hacerlos más empleables. Además, he aprendido a ser resiliente y adaptarme a los constantes cambios que se han presentado en el tiempo.

¿Ha sido difícil asumir un rol de liderazgo siendo mujer?

A lo largo de mi carrera, que incluye experiencia en banca, he tenido que enfrentar varios desafíos relacionados con estereotipos y sesgos de género. En muchas ocasiones, me vi en la necesidad de demostrar el doble de esfuerzo para poder avanzar. También he sido la única mujer en diversas reuniones y comités, lo que, por un lado, me ha permitido abrir espacios para otras mujeres. Esta experiencia me ha convertido en una defensora activa de la diversidad, la equidad y la inclusión. Creo firmemente en la importancia de trabajar en estos aspectos para que más mujeres puedan tener la oportunidad de liderar organizaciones.

Nos comenta que ha tenido que demostrar el doble de esfuerzo. ¿Qué retos ha enfrentado?

Así es, muchas veces he tenido que esforzarme el doble para ser aceptada. En varias ocasiones, he tenido que levantar la voz para ser escuchada. No me refiero a gritar, sino a no quedarme callada, expresar mis opiniones y hacerme un espacio en la conversación. No ha sido fácil, pero lo fundamental es tener confianza en nuestras capacidades, prepararnos adecuadamente y, sobre todo, superar los miedos que, en muchas ocasiones, las mujeres enfrentamos.

¿Cómo se describe como jefa?

Me considero una líder cercana y muy orientada a las personas. Me preocupa profundamente el desarrollo de los equipos y me esfuerzo para que cada miembro se sienta parte de una organización en la que es escuchado, valorado y en la que prevalecen los valores de inclusión, equidad y diversidad. Creo que mi equipo me ve como una persona comprometida, no solo con el logro de los objetivos económicos, sino también con los sociales.

¿Qué características o actitudes no está dispuesto a tolerar en su equipo?

Para mí, lo más importante es la confianza y el compromiso. Creo firmemente que se pueden alcanzar grandes objetivos cuando en una organización se confía en el equipo y este está realmente comprometido.

Menciona que su experiencia le ha convertido en una defensora activa de la diversidad, la equidad y la inclusión. ¿De qué forma?

Presido la iniciativa ‘Líderes por la Equidad’ y formo parte de varios grupos y gremios a través de los cuales promovemos la importancia de la equidad de género en las organizaciones. Somos muy activos participando en paneles y colaborando con entidades del Estado. En este tema, realmente somos una voz fuerte y comprometida.

¿Cree que la equidad de género y la inclusión de mujeres en las organizaciones se complementan con la maternidad?

Cuando una mujer se convierte en madre, las organizaciones no pueden permitirse perder ese talento. Por eso, promovemos una política de flexibilidad para apoyar a las madres, ya sea mediante horarios flexibles, trabajo remoto u otras alternativas. Estas medidas no solo benefician a las colaboradoras, sino que también permiten a la organización retener y aprovechar al máximo su talento.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.