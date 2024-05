¿Cómo ingresa al sector de las TIC?

Cuando estaba en la universidad tuve una empresa de mantenimiento y limpieza hasta que terminaron mis estudios. De ahí, estando graduado mi primer trabajo como profesional fue en una TIC holandesa que se dedicaba al sector agrícola, pasando luego al minero, pesca, y ahora estoy veo todos los sectores, incluido oil & gas, petróleo y minería.

¿Qué enseñanzas le deja este rubro?

Este sector es totalmente transversal y multisectorial, entonces, uno aprende de todos los negocios que hay en un país. El mayor aprendizaje que te da trabajar en SGS es en la importancia del colaborador por el lado del ser humano por que son la columna vertebral; eso valoramos mucho y nos preocupamos por el desarrollo de las personas. Somos cerca de 3,600 en el Perú y tengo a mi cargo otras 300 en Ecuador y siempre nos enfocamos en el desarrollo profesional y personal de cada uno.

Si no estuviera en las TIC, ¿qué otro sector le interesa?

Siempre mi vida profesional se ha desarrollado en este sector que también te da la oportunidad de estar en varios rubros al mismo tiempo, pero si no fuera en este sector creo que yo me vería más al consumo masivo.

¿Cómo ejerce el liderazgo?

Lo más importante es la integridad y la congruencia, uno demuestra con acciones lo que profesa y eso contagia a la gente, porque hace que las personas crean en uno y se alineen a lo que uno quiere. La transparencia, el ser una persona directa, tener las ideas claras y que mis acciones reflejen lo que yo les pido a mi equipo hace que uno tenga credibilidad. También es importante estar presente en la vida de tus colaboradores, preocuparte por ellos, no solamente en el ámbito profesional sino también personal, estar cerca a ellos para cualquier cosa que necesiten y que se sientan que están trabajando como en casa.

¿Qué es lo que más lo motiva?

Tener la oportunidad de poner mi granito de arena o de ser parte del desarrollo de la gente, que al mismo tiempo se refleja en el desarrollo de mi país y la sociedad. Me siento muy motivado cuando los equipos con los que trabajo logran el éxito y cumplen un objetivo, ya sea en educación, profesional o personal.

Retomar los deportes y ser ordenado

A nivel personal, ¿Cuál es un pasatiempo favorito?

Antes de irme a vivir a Ecuador, hace cuatro años, practicaba mucho el fútbol y el surf, pero ahora que he regresado a Lima estoy retomando mis pasatiempos. También me he vuelto bastante aficionado al paddle. Trato de hacer deporte de tres a cuatro veces por semana si es que los viajes no me lo impiden.

Con mucha frecuencia

El deporte es entretenimiento, me da energía, libera el estrés, distrae. Además, me considero una persona muy competitiva y trato de estar al mejor nivel. Definitivamente es parte de mi vida y mi lado de distracción.

Joaquín Aramburú, Managing Director de SGS Perú y Ecuador.

¿Cómo encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal?

El equilibrio familiar y profesional es básico para el desarrollo de cualquier persona. Lo logro con bastante orden, teniendo claro mis prioridades, para mí el trabajo o el estrés se termina cuando se sale de la oficina, una vez que llego a mi casa me convierto en padre de familia y no en gerente general. Tengo un orden para eso y trato de organizarme lo mejor posible para tener el suficiente tiempo para mi familia y mis responsabilidades en la empresa.

¿Qué es lo que busca de un lugar cuando viaja?

Tengo dos preferencias muy marcadas. Una es la playa, porque estar cerca al mar es importante para mi y felizmente a mi familia también le gusta, y al mismo tiempo me gusta el campo, su paisaje me da mucha paz y tranquilidad, así que trato de equilibrar esas dos cosas dentro de las vacaciones.

¿Qué ciudad fuera de Lima es la que más disfruta?

Definitivamente Quito me parece una de las ciudades más bonitas de toda Latinoamérica, es muy ordenada, segura, con paisajes increíbles. Y, a nivel mundial es Madrid, por la cercanía que tengo porque mi esposa vivió muchos años y tenemos muchos amigos allá, así que me siento como en casa cuando tengo la suerte de estar allá.

¿Qué música y libros prefiere?

El rock de los 70′s y 80′s, también la salsa dura más que la romántica, pero me gusta de todo. En libros me gustan bastante las novelas y en autores soy un poco tradicional con Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, y últimamente también estoy leyendo a Arturo Pérez-Reverte, un escritor español que es muy descriptivo.

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.

