Elena Maestre, presidenta de Telefónica del Perú

En mi experiencia, encontrar el equilibrio entre mi vida profesional y personal ha sido un desafío constante. Esta lucha por armonizar ambos aspectos es una realidad compartida por muchas mujeres y me incluyo. Superar estos desafíos diarios implica una gestión eficaz del tiempo y la energía, así como establecer límites claros entre ambas esferas, sin descuidar ninguna de ellas. Educar mi mente para comprender que no estoy descuidando a mi familia es parte esencial de este proceso.

Como la primera mujer CEO de una empresa de telecomunicaciones en Perú, enfrento el desafío adicional de romper con los estereotipos de género arraigados en esta industria. Más allá de dirigir eficientemente la empresa, mi responsabilidad también radica en ser un modelo a seguir para otras mujeres que aspiran a sobresalir en entornos mayoritariamente masculinos. Ante ello, mi consejo para las jóvenes ejecutivas que también son madres es que se atrevan a buscar mejores oportunidades y crean en sí mismas.

Sintia Rojas Chávez, gerente de Ventas Construcción Civil en Siderperú

El trabajo te empieza a apasionar y a veces toca postergar ciertas cosas. Para mí ha sido duro formar una familia y es que me tocó darme cuenta que las mujeres tenemos un reloj biológico. Así, tras tres años de búsqueda, finalmente logré tener a mi bebé.

A la par de mi labor de ejecutiva, estoy cuidando y atesorando este regalo de la vida como mi mejor logro. Si bien me encanta mi trabajo, también siento que, para mí, es momento de bajar las revoluciones, para dedicarle espacio a la maternidad. Este es mi mayor consejo a las madres ejecutivas, que a la par de su liderazgo, se den un espacio para disfrutar de la maternidad y de la responsabilidad que conlleva. No es una tarea fácil, pero la recompensa siempre es inmensa.

Sintia Rojas Chávez lleva 22 años en Siderperú. y ha ido escalando posiciones hasta su cargo gerencial.

Ana Vernaza, gerente general de Electrolux para la Región Andina

Cuando nació mi primer hijo, quien ahora tiene 18 años, le decía “mamá” a mi madre. En ese entonces yo trabajaba en Monsanto y manejaba 27 países, viajaba muchísimo. Cuando estaba sin hijos, me encontraba con mi esposo en los distintos países a los que iba, pero al ser madre me daba remordimiento. Ante ello tuve que buscar un trabajo que no me demandara viajar todo el tiempo.

Así, cuando tuve la segunda entrevista en Groupe SEB (empresa de electrodomésticos, en la que estuvo entre el 2008 y 2016, hasta ocupar la gerencial general de la región Andina), no pregunté cuánto me pagarían; lo único que me importó fue que quedaba cerca. Estaba a pocos minutos de mi casa. (La maternidad) cambió mi vida. Para enfrentar el desafío de trabajar y ser mamá, me junté con mi esposo para evaluar cuál de los dos iba a ser el independiente porque ambos éramos corporativos.

Él renunció y yo me quedé con la responsabilidad financiera en los primeros meses y años porque es muy difícil el inicio de un empresario.

Como mamá soy supremamente respetuosa del tiempo de mis hijos. No falto, soy una mamá presente. El fin de semana es religioso para nosotros y hago lo sobrehumano para estar en mi casa así sea el viernes a las 10:00 p.m. porque el sábado y domingo es tiempo con mi familia. Esta es mi recomendación a las ejecutivas mamás: dedicar tiempo a la familia.

