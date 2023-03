¿Dónde está el ganador del Powerball? El pasado 4 de febrero un hombre de Washington (Estados Unidos) se convirtió en el dueño indiscutible de los 754.6 millones de dólares que sorteó la famosa lotería. Desde esa fecha todo el mundo ha esperado que el nuevo millonario aparezca, pero esto no se ha producido. Es por ello que el caso ha despertado mucha curiosidad entre la población.

La lotería Powerball ha regalado millones de dólares a lo largo de los años. Uno de estos últimos casos se dio en California donde un hombre ganó 2.040 mil millones de dólares, en noviembre de 2022; mientras que el más reciente fue una persona que se llevó los 754.6 millones de dólares.

Precisamente, un hombre de Washihngton cambió su vida el pasado mes de febrero tras adquirir el boleto del Powerball en el Fred Meyer obteniendo así los 754.6 millones de dólares. El simple hecho de ganar tal cantidad de dinero es para muchos un regalo que no demorarían en cobrarlo.

Sin embargo, esto no ha ocurrido con el nuevo millonario que hasta la fecha no se presenta a reclamar el gran premio. Esto también ha llamado la atención de las autoridades de la lotería y, por ello, aún no han informado respecto a la identidad del hombre.

Powerball (Foto: AFP)

¿QUÉ PASÓ CON EL GANADOR DE LOS 754.6 MILLONES DE DÓLARES?

Diversos medios internacionales han informado que reventó el bote de los 754.6 millones de dólares del Powerball.

Hasta el momento no se conoce cuál es el paradero del ganador o cuándo piensa ir a reclamar el premio. Es por ello que todos esperan tener, en las próximas horas, alguna pista de la persona que ganó el Powerball.

En ese sentido, The Hill sostuvo que la lotería es una agencia estatal que revelaría el nombre del nuevo millonario sea persona natural o una entidad legalmente formada si reclama el premio.

¿POR QUÉ SE REVELAN LOS NOMBRES DE LOS GANADORES?

The Hill indicó que en el Estado de California las autoridades no permiten que un ganador de un millonario premio de lotería permanezca en el anonimato. Explica que las leyes de divulgación exigen a la compañía a que informe sobre la identidad del ganador y dónde adquirió el boleto.

Cada vez son más las personas que adquieren su boleto para el Powerball (Foto: AFP)

¿HASTA CUÁNDO PUEDE RECLAMAR SU PREMIO EL GANADOR?

Los 754.6 millones ya tienen dueño y el boleto fue comprado en Fred Meyer. Sin embargo, hasta el momento el afortunado ganador no ha aparecido.

Según El Diario esta persona aún tiene 180 días; es decir, seis meses para poder reclamar el efectivo desde cuando se realizó el sorteo cuya fecha fue el 4 de febrero.

¿QUÉ OCURRE SI NO SE RECLAMA EL PREMIO?

Esta es una de las grandes preguntas que muchos se hacen. Y es que según se informó en el caso que nadie reclame el premio del Powerball de 754.6 millones de dólares, las loterías participantes recibirán cierto monto en efectivo por la venta de boletos, según indicó el Powerball.

Asimismo, el resto es distribuido por las jurisdicciones de acuerdo a las normas o leyes de la región, según The Hill.