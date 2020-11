Armando Pareja sabe que el teletrabajo llegó para quedarse y asume los retos que esto implica sin dejar de sentirse nostálgico. “Me encantaba escuchar a la gente reír en la oficina, ver cómo se bromeaban, la interacción no planificada”, describe el gerente general de Inca Rail. Asimismo, señala que el riesgo ahora es que las personas vayan perdiendo la cercanía con la organización. “Esto es como cruzar el puente y luego volarlo para obligarte a que no haya marcha atrás. Así que mejor hacer bien las cosas porque no hay retorno”, concluye.

Los millennials son una generación con fuerte presencia. ¿Qué tan difícil es dirigirla?

Me siento muy cómodo con ella porque quiere aprender y tiene mucha información a la mano. También es inmediatista y si su trabajo no le da sentido, se va.

¿Qué consejo daría en ese caso?

Lo que suelo aconsejar es no pelearse con su situación y buscar significado a lo que hacen.

¿Qué quiere decir?

Me refiero a que algunas personas dicen, por ejemplo, que ganan poco porque les pagan mal o echan la culpa del desarrollo de la empresa a un área. Si uno traslada la responsabilidad de su situación a terceros, nunca mejora.

¿Y qué tan complejo es hacer que el equipo encuentre valor a su trabajo?

No es tan complicado. Lo primero es tener un propósito común que haga sentir que el grupo está construyendo una iglesia en lugar de picar una piedra. ¿Te han contado la historia de esa analogía?

No, ¿de qué trata?

Un señor le pregunta a otro “¿qué hace?”. “Como todos los días, pico piedras”, le respondió, cansado. Siguió caminando y encontró a otro hombre en la misma faena, pero estaba contento. “¿Usted también está picando piedras?”, le preguntó. “No -le dice-, yo construyo una iglesia”. Al primero su actividad no le genera ninguna satisfacción emocional. El segundo podría hacerlo gratis porque busca trascender y seguro, con orgullo, le dice a su familia “miren lo que construí”.

¿Alguna vez sintió que solo picaba piedras?

Claro. Cuando era joven. En algunas oportunidades no sabía cómo trascendía lo que estaba haciendo.

¿Qué beneficios trae cambiar esa actitud?

Ese fue mi secreto para volverme gerente general, no pelearme con la situación y solo hacer mejor lo que debo.

Con el tiempo, tu ámbito de control crece y empiezas a supervisar a personas.

¿Cómo afectó la coyuntura a la empresa?

Tuvimos la fortuna de que nos agarrara en buen momento, justo cuando habíamos terminado el proceso de transformación cultural. Pero hemos pasado por reducción de personal y todas esas situaciones difíciles. Por eso, es bueno crear espacios de comunicación estructurados y permanentes.

¿En qué consisten?

Tengo reunión con todo el personal cada 15 días. Es más fácil estar en línea con todos, porque das el mensaje global y hay espacio para las preguntas de todos, no por niveles.

Hay una cultura más horizontal. ¿Qué otro beneficio tiene el teletrabajo?

Quita esa mala idea de controlar las horas de la planilla. Si no confiamos en las personas con las que trabajamos tenemos un problema grande de reclutamiento.

Hoja de Vida

Nombre: Armando Pareja.

Cargo: Gerente general de Inca Rail. Con 20 años de experiencia en el sector ferroviario.

Educación: Ingeniería industrial y MBA

En Corto

Galardón. Hace unas semanas, la empresa Inca Rail fue reconocida en el puesto 6 de los 10 mejores trenes en la categoría “Best Luxury Trains in the World” de la revista de viajes Condé Nast Traveler. Por eso, reinicia operaciones con optimismo.