¿Por qué es tan importante para usted saber escuchar?

Mi background es financiero. Es la primera vez que asumo una posición de gerencia general. Tengo que aprender muchas cosas y para eso debo saber escuchar. No menos importante es tener espacios con mi equipo para conocernos y ser una familia.

¿Cómo se consigue eso?

Me gusta promover espacios de integración fuera de la oficina. Por ejemplo, he pasado un fin de semana no solo con quienes reportan, sino con sus familias. Fomento mucho eso porque vengo de una familia grande y unida.

¿Cómo era la dinámica familiar?

Como mi papá viajaba mucho, mi mamá nos daba tareas a todas. Ella siempre pensó que teníamos que ser personas útiles y que probando nuestras habilidades íbamos a descubrir lo que nos gustaba. A mí siempre me mandaban a tender las camas y ordenar los cuartos.

¿Es difícil olvidarse del negocio en su tiempo libre?

No es tan fácil porque me encanta lo que hago. Pero, a veces, uno se desorganiza un poco y cree que no tiene espacio para nada. Ahí me doy cuenta de que algo no está funcionando, así que hago un break.

¿Y qué hace en su tiempo libre?

Tengo mucha energía. Desde hace 20 años duermo pocas horas. Me levanto muy temprano para hacer deporte. He jugado básquet, luego también practiqué atletismo, en un momento fui loquita spinning y después me metí a una rutina de cuartel. Ahora salgo a correr y hago cardio functional para descargar el estrés.

¿Qué le genera estrés en el trabajo?

Que no traigan soluciones. Para mí, la proactividad es importante, el actuar de manera pasiva me pone un poco nerviosa.

¿Es algo difícil de conseguir?

La clave está en el feedback. He aprendido también que muchas veces la solución no la genera una sola persona, sino varias. A veces, sin querer, los equipos trabajan en silos y mirando sus propios objetivos. Alinear es una palabra que puede sonar muy fácil, pero no es simple. Parte de mi misión es alinear equipos multidisciplinarios.

¿Cree que ha alcanzado el éxito?

No. Haber entrado a este puesto en pandemia fue sorpresivo y una etapa de mucha incertidumbre. El éxito uno lo va valorando a medida que va subiendo escalones. El éxito es un camino, no una cima.

Hoja de vida