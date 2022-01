De acuerdo con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), las transacciones digitales representan más del 70% de operaciones que se realizan en las entidades bancarias.

“Seis millones de usuarios de banca digital en el Perú urbano tienen entre 18 a 70 años. Para que el uso de canales digitales se incremente cada vez más, es importante que estos puedan garantizar total protección ante cualquier posibilidad de fraude”, comentó José Camacho, gerente central de Negocios de Caja Trujillo.

¿Qué soluciones pueden ofrecer las entidades financieras para mitigar la desconfianza de los peruanos ante posibles estafas y hackeos?

La biometría. Durante muchos años, las contraseñas han sido la forma más común de autenticación en la industria bancaria, pero la inseguridad que las rodea hace que su confiabilidad sea cuestionable. Es por eso que las instituciones financieras utilizan cada vez más la biometría.

A medida que aumentan los problemas relacionados con el robo de identidad y el fraude, la identificación automática de personas con base en estas características se presenta como una herramienta técnica confiable.

“La tecnología biométrica permite la comparación de características físicas personales (mapeo de huellas dactilares y venas, reconocimiento de iris y reconocimiento facial) y patrones de comportamiento (la forma única en que cada persona camina, habla o escribe) para confirmar la autenticidad de las finanzas operativas”, resalta Camacho.

“Otra ventaja notable proporcionada por la biometría es una experiencia simple, rápida y fácil de usar”, resalta.

Un dúo resolutivo. Ahora, aunque la tecnología biométrica tiene muchas ventajas, ningún sistema puede eliminar por completo el ciberdelito.

“Sin embargo, la combinación de soluciones puede aumentar las posibilidades de resolver estas situaciones. La combinación de biometría y los “tokens” es uno de los mejores ejemplos”, dice el ejecutivo de Caja Trujillo.

Este proceso se vuelve más seguro porque la tokenización es un mecanismo mediante el cual los datos y la información más sensible del titular de la tarjeta o método de pago se reemplazan por un “token” aleatorio que se usa cada vez que el usuario cambia cada vez que lo necesita.

Tendencias

Pese a ser un sector que siempre se ha caracterizado por sacar productos innovadores, con lo último en tecnología, la industria financiera ha experimientado en los dos últimos años una acelerada evolución tecnológica.

Sin embargo, aún tiene espacio para seguir adoptando nuevas soluciones que le permita bancarizar a más personas, así como cuidar la información de sus usuarios.

Según BPC cinco tendencias se verán en la industria financiera durante 2022:

1. Open Banking: Si bien es una tendencia global, la Banca Abierta es relativamente nueva en Latinoamérica.

Países como Brasil, México, Colombia y Chile, están viendo gran tracción en este tema, con regulaciones que incentivan su uso, el cual tiene como objetivo promover un mejor acceso a productos financieros, con grandes beneficios como un menor costo en los procesos y una mejor interacción con la banca.

El Open Banking también promueve la competitividad del sector y la inclusión financiera de la población desatendida.

2. Consumer Experience: La velocidad y la necesidad de velocidad, es algo esencial para los consumidores hoy en día, ya que es la manera en que piden transporte, productos y servicios.

En este sentido, la banca también se debe actualizar y entregar, desde la primera interacción con el consumidor, una mejor experiencia.

“Aunque la banca tradicional sigue siendo parte importante de la cultura latinoamericana, se están dando luces para que estas entidades entreguen una mejor experiencia, con personalización y atractivo para sus clientes. La experiencia del consumidor debe ser sin fricción y fluida, para que el usuario la quiera volver a repetir”, indica Mariflor Alice, directora Regional de pagos de BPC.

3. Fintech: Existe una buena base en Latinoamérica para la penetración de empresas financieras-tecnológicas (fintechs), debido a la cantidad de teléfonos inteligentes que existen en la región. En Brasil, Argentina, Colombia y México se ve un gran crecimiento de nuevas startups, las cuales proporcionan nuevas formas de adquirir productos y servicios, lo que lleva a que se abran millones de nuevas cuentas y haya más personas con posibilidad de adquirir nuevos productos.

“Latinoamérica está teniendo gran foco en temas de Startups, Fintechs y Venture Capitals, claramente es algo que está en desarrollo, pero que va por un buen camino. La población desbancarizada es una gran oportunidad tanto para la banca tradicional como para las fintechs”, comenta Alice.

4. Adopción de “la nube”: Tanto para grandes jugadores como para fintechs el foco y el interés está puesto en el Cloud. Los bancos están cambiando sus plataformas legacy y modernizándolas en la nube, y en 2022 se verá esto cada vez más.

“Para las instituciones financieras el Cloud es algo fundamental. Las entidades están buscando hacer las cosas de manera eficiente y digital, con proyectos que sean rápidos de implementar en la nube y que se puedan escalar”, agrega Mauricio Fernández, director de Operaciones Américas de BPC.

5. Accesibilidad: Las personas en situación de discapacidad se enfrentan diariamente a muchas dificultades, no solo en la vida real, sino que también en internet. Muchas veces los sitios web no se adaptan cuando alguien decide aumentar el tamaño de fuente, o en ocasiones las Apps no pueden ser utilizadas por no videntes.

“En 2022 se verá con mayor frecuencia la incorporación de herramientas que permitan a la industria ofrecer productos y servicios que interactúen de una mejor manera con todos los consumidores”, resalta Mauricio Fernández.

Perspectivas económicas y el sector financiero

Trust Corporate, consultora experta en temas financieros y contables, analizó siete perspectivas económicas que podrían afectar las finanzas personales en Latinoamérica:

1. Crecimiento económico moderado: Según el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2021 el volumen del comercio mundial de bienes creció un 10.8% en la que será la mayor expansión desde 2010.

“Para 2022 se proyecta una expansión del 4.7%, equivalente al doble del crecimiento promedio que tuvo el comercio mundial entre 2012 y 2019 (un 2.4% anual)”, dijo Jamez Hernández, presidente y cofundador de Trust Corporate.

2. Aumento de las tasas de interés: Según el Banco Mundial, se estima que el crecimiento de la economía de América Latina disminuirá a un 2.9% para este año. Gran parte de la región tardará mucho en lograr recuperarse plenamente y volver a los niveles de producción anteriores a la pandemia.

“En 2022 veremos un incremento en las tasas de interés, lo que significa que el costo de los créditos será mayor; factores como el presentado en Estados Unidos, donde en octubre pasado se presentó una inflación interanual del 6.2 %, la más alta de los últimos 30 años, afectarán directamente en la economía de la región”, agrega.

3. Inclusión financiera: Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las medidas de distanciamiento social impulsaron el proceso de digitalización de las transacciones, al incentivar la utilización de servicios y canales financieros no presenciales.

Por su parte un informe publicado por Mastercard destacó que en Latinoamérica antes de la pandemia sólo el 45% de la población había realizado una transacción en línea; sin embargo, durante los dos últimos años esta cifra creció hasta el 83%.

“Los emprendedores y los comercios vienen incorporando soluciones basadas en la tecnología para beneficiar a las personas al ofrecerles alternativas de productos y servicios, disminución de costos y una oferta amplia”, comenta el representante de Trust Corporate.

4. Dólar y la devaluación de las monedas locales: Las monedas de las mayores economías de Latinoamérica sufrieron durante el año pasado fuertes caídas frente al dólar, una de las razones que explican este fenómeno es que hay una ola de cambios políticos e incertidumbres que están afectando el mercado cambiario, lo que se verá reflejado en el encarecimiento de las importaciones, el valor de los automóviles, electrodomésticos y juguetes, además del incremento del valor en la canasta familiar en un 20% en toda la región.

5. Auge de las criptomonedas: Actualmente hay más de 16.701 tipos de divisas digitales, de los cuales el Bitcoin representa el 39%, seguida por Ethereum con el 19.4% y que en total constituyen un mercado global de 2 billones de dólares anuales.

Los países latinoamericanos con mayor actividad en esas divisas, según reportó la plataforma de estadísticas Coin Dance, son Colombia con el 45% de la región; Perú (13%); Chile (12%); México (11%) y Brasil (11%). En la región ya es posible encontrar más de 100 cajeros electrónicos habilitados para recibir este activo.

6. Aumento en la demanda del petróleo: Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se espera que la producción mundial del crudo alcance este año los 99,5 millones de barriles diarios, cifra que superará los niveles presentados antes de la llegada del Covid-19.

Esto deriva de la escasez en la oferta y el alto precio que viene presentando el gas natural y el carbón. El incremento en el valor de la energía, y el alza del crudo provocará una subida en el galón de la gasolina, que junto con el aumento de los derivados del petróleo, incidirán en los precios de la cadena de suministros y consumo de las personas para este año.

7. Consolidación del Comercio Electrónico: La Cepal indicó que la pandemia y las restricciones de movilidad aceleran el crecimiento del eCommerce en todo el mundo. América Latina y el Caribe, fue la segunda región en el mundo con mayor dinamismo en términos de crecimiento entre 2014 y 2019, y se proyecta que podría liderar la progresión mundial en el 2024.

