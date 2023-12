1. Inteligencia Artificial

El uso de la inteligencia artificial ha optimizado las actividades en diferentes sectores y en la publicidad no iba a ser la excepción. Gestión conversó con Sergio Cuervo, Sergio Cuervo, docente de Marketing Digital y Comercio Electrónico de ESAN, para conocer el panorama del influencer marketing con IA.

“Los algoritmos de la IA y con el análisis predictivo, se puede prever cómo van a rendir las campañas y en función a ello, se podrá seleccionar el mejor contenido, definir la audiencia y se definirá al influencer más adecuado para ese público”, menciona el especialista.

Por su parte, Luis Miguel Pazos, cofundador de Content Studio, indica que con la IA “va desde análisis de data, hasta editar más rápido porque ayuda a agilizar procesos”, y considera que no “reemplaza a las personas en la cadena de valor de la industria”, más bien, es una herramienta útil y hay que saber usarla.

Mateo Garrido Lecca, influencer de Content Studio, indica que, pese a los problemas que hubo con los actores de Hollywood, “no hay que tenerle miedo a la herramienta. La tecnología avanza y crea nuevas posibilidades de desarrollar contenido”.

La inteligencia artificial será de gran utilidad para los influencers. Foto: Freepick

2. Autenticidad y transparencia

Los seguidores conocen la forma de comunicar que tienen los influencers y pueden identificar la publicidad en las publicaciones. Sin embargo, se torna incómodo cuando el creador de contenido tiene un código diferente, adquirido por un contrato firmado con la empresa.

Luis Miguel Pozo indica que “algunas marcas esperan que el creador de contenido diga un texto, o se apalanquen en él para apoyar las campañas, pero eso a veces no funciona así. Es más efectivo que el influencer pueda apoderarse de la parte creativa de lo que la marca quiere comunicar”.

Por ello, las empresas deben seleccionar qué influencer quieren que los represente, ya que no todos tienen bajo sus seguidores, a un público objetivo al que se espera llegar o que va a comprar cierto producto.

Por su parte, Mateo Garrido Lecca señala que hay circunstancias en los que un influencer se puede negar a hacer publicidad con una marca, ya sea porque no comparten los mismos valores, o la misma identidad, puesto que ellos también son un producto en redes sociales.

“Uno tiene que decir cuáles son las limitaciones, porque el contenido que se cree no le va a funcionar a la marca y tampoco le va a funcionar al influencer, porque tiene que cuidar su imagen, redes, etc. No siempre entienden que cuando contratan a un influencer, es una colaboración”.

Las marcas buscan figuras con gran llegada al público objetivo, pero que posean naturalidad en sus publicaciones también. Foto: Freepick

3. Se impulsa la inversión en microinfluencers

No es necesario tener más de 10,000 seguidores para ser un influencer y que las marcas te contraten. A veces, tiene más valor alguien que tiene bajo a sus seguidores un fiel nicho dispuesto a captar el contenido.

Sergio Cuervo señala que “han crecido mucho los microinfluencer porque generan altas tazas de engagement y trabajan con nichos específicos. Es muy rentable. Se muestran muy auténticos, y eso le gusta a la audiencia a la que se dirigen”.

En cuanto a la inversión, Mateo Garrido Lecca aconseja que esta estrategia “no es necesariamente es cara, pero debe hacerse de manera inteligente. Es difícil, pero deben buscar a una persona que transmita correctamente el mensaje. No tiene que tener más de 5,000 seguidores para que funcione, pero si tiene al target que se busca, puede ayudar muchísimo”.

Hans Goecke hace una diferencia entre los influencers y las figuras televisivas, ya que no siempre estas pueden ser creadores de contenido eficaces para los objetivos de la marca.

“Antes, los influencers eran personas de televisión, pero hoy en día han pasado al olvido porque las personas siguen más a gente cercana, que sea como uno”.

Mayormente, los microinfluencers tienen más engargment que los grandes influencers. Foto: Freepick

LEA TAMBIÉN: Popular bebida entre jóvenes está bajo la lupa por exceso de cafeína

4. Sostenibilidad y cuidado ambiental

La pandemia dejó estragos en la población, pero no todos son negativos. Las personas más jóvenes han tomado conciencia sobre temas como el medio ambiente, la sostenibilidad, y el cuidado con los animales.

Por ello, hay sectores que revisan el compromiso que tienen las marcas antes de comprar un producto. Sergio Cuervo agrega que “muchos millennials y centenialls están con este chip y las marcas empezarían a buscar creadores de contenido que estén detrás de estas causas y puedan influenciar a sus seguidores en las decisiones de compra”.

Tiktok es considerada una platafroma líder para la creación de contenido. Foto: Freepick

LEA TAMBIÉN: Congreso corre para derogar norma que obligaría a empresas a poner RUC en avisos publicitarios

5. Plataformas clave para la creación de contenido

Hasta la fecha, Tiktok e Instagram continúan siendo las redes sociales líderes en la creación de contenido gracias a las imágenes y los videos interactivos que se pueden encontrar con mayor facilidad.

Para este 2024, se espera que continúen encabezando la lista, pero no hay que dejar de lado a otras plataformas.

El CEO de Content Studio considera que “para el 2024, hay varias tendencias que apuntan a que Tiktok podría seguir siendo la plataforma con más éxito, ya que va de la mano con la versatilidad. Ahora Tiktok se ha convertido en competencia de buscadores, de redes sociales”.

Además, menciona que el 45% de peruanos que consumen Tiktok son personas que tienen más de 30 años. Probablemente, no producen contenido, pero están conectados y consumen lo que otros creadores generan.

Garrido Lecca tiene en consideración la presencia en YouTube, puesto que es una plataforma vigente, distinta, pero “quizá la más sólida. No es la número uno, pero siempre está en crecimiento”, y los influencers no deberían abandonar esta red.

Finalmente, Hans Goecke, CEO de PRenseable, considera que ninguna plataforma le quita el puesto a Tiktok, pero “YouTube también se ha abierto las puertas con muchos influencers que han creado espacios de pódcast para poder hablar de sus industrias, pero a nivel de podio se lo sigue llevando Tiktok por el algoritmo y alcance”.

6. Inversión en influencer marketing

Gracias a las cifras que se registran en el marketing de influencers, más empresas apuestan por esta estrategia y se pronostica una mayor inversión para la presencia de ellos en la pauta publicitaria.

Luis Miguel Pazos revela que “la tendencia de esta estrategia podría aumentar a casi un 35 o 40% hasta finales del 2024, teniendo en cuenta de que este 2023 ha sido un año de recesión. El aumento podría ser mayor que los años anteriores, pero teniendo en cuenta las dificultades”.

SOBRE EL AUTOR Fiorella Hokama Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.